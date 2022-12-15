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Від російського обстрілу у Херсоні загинула волонтерка, - Янушевич

Російські окупаційні війська продовжують атакувати мирну Херсонщину.

Від російського обстрілу у Херсоні загинула волонтерка, - Янушевич

Від обстрілів росіян сьогодні, 15 грудня, постраждали 9 жителів Херсонської області

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

“Серед загиблих – волонтерка та членкиня загону швидкого реагування міжнародної організації. Під час обстрілу вона якраз допомагала людям”, - розповів голова ОВА.

Він уточнив, що за сьогодні у Херсоні росіяни вбили двох людей, ще шестеро поранено.

Зокрема, ранковим обстрілом центру міста було пошкоджено обʼєкт критичної інфраструктури. Уламки ворожих снарядів забрали життя двох людей, ще троє херсонців отримали поранення різного ступеня тяжкості. 

Нагадаємо, в Херсонські області зафіксували 64 випадки сексуального насильства. Це більше, ніж в інших деокупованих областях України. З’ясуванням цих фактів на Херсонщині займається спеціальна мобільна група, яка вже двічі відвідала регіон. У складі групи прокурори, поліцейські, психологи та експерти Global Rights Compliance. Протягом 7-11 грудня вони відвідували звільнені населені пункти і документували випадки злочинів російських військових. Попередній виїзд відбувся у жовтні.

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