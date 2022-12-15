Франція передала Житомирщині партію генераторів

Сьогодні, 15 грудня, 14 соціальних закладів Житомирської області отримали генератори великої потужності від Франції.

Про це повідомив голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

Він зазначив, що генератори, придбані французькими партнерами та благодійниками, отримають соціальні заклади Тетерівської, Хорошівської, Довбишської, Новоборівської, Попільнянської, Романівської, Коростенської, Любарської, Березівської, Житомирської та Радомишльської громад.

Бунечко анонсував отримання областю ще 8 генераторів. Вони допоможуть покращити енергозабезпечення соціальних закладів.

Загальна сума допомоги від міжнародних партнерів складе понад 11 мільйонів гривень.

Нагадаємо, Україна отримала 100 млн євро кредиту на пільгових умовах від Французького агентства розвитку. Кошти спрямовані до загального фонду Державного бюджету для фінансування першочергових видатків, зокрема соціальних та гуманітарних.