У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
У Київській області унаслідок атаки БпЛА пошкоджено будинок (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Уламок безпілотника пошкодив будівлю в Шевченківському районі Києва (оновлено)
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Росія може повторити спробу великого наступу в січні-лютому, – Кулеба
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Олександра Матвійчук: “Я не побачила в Європі запиту на справедливість. Я побачила запит на мир”
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Над Києвом і біля нього збито 13 іранських БпЛА, було дві хвилі атаки (оновлено)
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Електрика 24/7. Що треба зробити, аби відновити енергомережу та мати світло попри загрози росіян
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Андрій Смирнов: «Цифри НАЗК щодо санкцій – не більше ніж їхня особиста статистика та самопіар»
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
Мер Дніпра розкритикував закон 5655 щодо містобудування і заявив, що в нього закладено бажання наплювати на самоврядування
ГоловнаСуспільствоВійна

В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T

Також наша держава отримала за останній тиждень броньовані ремонтно-евакуаційні машини, патрони, снаряди і "швидкі".

В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T
Система ППО IRIS-T
Фото: Timm Ziegenthaler

Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини

Серед інших постачань:

  • дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;
  • 30 000 патронів до 40-мм гранатометів;
  • 5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;
  • 4 "швидкі";
  • 18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес не відкидає можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow. 

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , , ,
Читайте також