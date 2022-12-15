В Україну з Німеччини надійшли додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T

Також наша держава отримала за останній тиждень броньовані ремонтно-евакуаційні машини, патрони, снаряди і "швидкі".

Німеччина надала Україні додаткові ракети для систем протиповітряної оборони IRIS-T.

Про це йдеться на сайті уряду Німеччини.

Серед інших постачань:

дві броньовані ремонтно-евакуаційні машини;

30 000 патронів до 40-мм гранатометів;

5 000 боєприпасів для 155-мм артилерії;

4 "швидкі";

18 ваговозів 8х8 зі змінними кузовами.

Нагадаємо, міністр оборони Великобританії Бен Воллес не відкидає можливість постачання Україні авіаційних крилатих ракет Storm Shadow.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна зможе вийти на рубежі 23 лютого, якщо матиме 300 танків, близько 700 бойових машин піхоти та пів тисячі гаубиць.