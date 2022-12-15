Рівень санкцій проти російських енергоносіїв є недостатнім, – голова ОПУ

Росія все ще отримує прибутки від нафти, а "Газпром" продовжує фінансувати вторгнення в Україну.

Голова Офісу президента України Андрій Єрмак вважає недостатнім нинішній рівень санкцій проти російських енергоносіїв. "Газпром" продовжує фінансувати війну проти українців, а "Газпромбанк" все ще підʼєднано до глобальної системи SWIFT.

Про це Єрмак нагадав у інтервʼю The Economist.

"Можливості обмеження прибутків Росії від нафти також ще не вичерпані, навіть якщо ці кошти забезпечують роботу військової машини Кремля", – заявив він.

Єрмак наголосив, що також необхідно захистити енергетичну інфраструктуру від подальших знищень.

"Україні потрібна допомога для посилення протиповітряної та протиракетної оборони критичних об’єктів. Міжнародне співробітництво з Росією в атомній енергетиці має бути припинено через систематичні атаки на атомні об'єкти в Україні. Запорізька АЕС, захоплена росіянами в березні, має бути негайно повернута під контроль України. Безпека інших має бути головним пріоритетом", – заявив Єрмак.

Голова Офісу президента нагадав, що енергетична безпека, а також ядерна, харчова, захист довкілля, запобігання подальшій агресії, запобігання ескалації, захист прав людей – це пропозиції для справедливого закінчення війни, який президент Володимир Зеленський презентував перед світовими лідерами на саміті G19. Тільки після виконання всіх цих пунктів можна буде сідати за стіл переговорів із росіянами, аби закріпити мирний договір.