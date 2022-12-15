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Закликати до переговорів до того, як Росія визнає право України на існування як держави – смішно, – Єрмак

Окупанти можуть використовувати дипломатію як зброю. 

Закликати до переговорів до того, як Росія визнає право України на існування як держави – смішно, – Єрмак
Фото: надано ОПУ

Думка деяких західних політиків про те, що війна закінчиться, коли Україна і Росія сядуть за стіл переговорів, є хибною. Мир – це не просто відсутність боротьби.

Таку точку зору виданню The Economist висловив голова Офісу президента Андрій Єрмак.

"Закликати обидві сторони до розмови до того, як Росія визнає саме право України на існування як суверенної держави, смішно. Поки західні країни не створять ефективних механізмів для стримування російських агресорів, не покарають їх і не змусять виконувати свої зобов’язання згідно з міжнародним правом, будь-які переговори дозволять Росії використовувати дипломатію як зброю, даючи собі перерву для підготовки до наступного акту агресії", – наголосив він.

Єрмак нагадав, що перед лідерами країн на саміті G20 президент Володимир Зеленський озвучив пропозиції для справедливого закінчення війни. Фіксація закінчення війни за столом переговорів у цьому списку є останньою, а до цього – девʼять інших кроків, що базуються на міжнародному праві.

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