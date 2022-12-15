Ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна, – Залужний

Окупанти збирали ресурси на ведення війни з Україною близько чотирьох років.

Наразі ситуація на Донбасі непроста, але для російської армії вона безвихідна. Росіяни, ймовірно, шукають способи отримати паузу у бойових діях будь-якими способами.

Про це заявив в інтерв’ю The Economist головнокомандуючий ЗСУ Валерій Залужний.

За словами головнокомандуючого, пауза потрібна російській армії для того, щоб забрати ресурси і створити новий потенціал для продовження бойових дій.

На думку Залужного, росіяни збирали ресурси для ведення повномасштабної війни з Україною близько чотирьох років. Однак, вони їх використали, не досягши жодного результату.

"За моїми підрахунками, мабуть, роки за три з половиною-чотири вони їх (ресурси – ред.) інтенсивно збирали: людей, техніку, боєприпаси. Я думаю, що у них було ресурсів на три місяці, щоб досягти своїх цілей", – розповів головнокомандуючий.

За словами Залужного, окупанти вичерпали ці ресурси і розтратили свій потенціал, не досягнувши практично жодного результату. Тепер Росії доводиться думати про те, як вийти із цієї ситуації.

"Вони хотіли взяти Київ. У військовому відношенні це було правильне рішення – найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я зробив би те саме. Я добре знаю Герасимова (начальник штабу ЗС РФ – ред.) не особисто, звичайно. Для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишилися", – зауважив головнокомандуючий.

Раніше Залужний говорив про те, що Сили оборони готуються до різних сценаріїв розвитку подій у найближчі місяці.