​Військові під новий рік отримають майже на 37% більше грошових виплат, – Маляр

Загалом протягом 2022 року Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення воїнів та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає кореспондент LB.

“Станом на 14 грудня Міноборони України вже профінансувало до військових частин 100% додаткової виплати за безпосередню участь в бойових діях. Це 100 тис. гривень. А також 100% додаткової виплати за службу під час воєнного стану. Це 30 тис. гривень”, – заявила вона.

Ганна Маляр звернула увагу, що формально наразі виплачено 60% від загального обсягу щомісячного грошового забезпечення: посадовий оклад, виплати за звання та вислугу років. Зазвичай, за її словами, це найменша за обсягом позиція у структурі грошового забезпечення.

“Але у грудні ситуація відрізняється. Річ у тому, що в кінці року відбувається низка додаткових нарахувань. Усі ці виплати проходять по статті щомісячного грошового забезпечення. Тому в грудні по цій позиції ми виплатили нашим воїнам майже на 37% більше, ніж це було у листопаді. Зараз ці нарахування здійснюються”, – підкреслила вона.

Маляр наголосила, що загалом протягом 2022 року Міноборони профінансувало майже у 10 разів більше коштів на грошове забезпечення воїнів та додаткові виплати, ніж було у 2021 році.

“Також виплати родинам наших загиблих героїв здійснюються в міру опрацювання документів. Цей процес триває безперервно”, – запевнила заступниця міністра.

Раніше Ганна Маляр говорила про те, що наступна хвиля мобілізації в Україні залежатиме від ситуації на фронті.