США збираються тренувати вдвічі більше українських військових у Німеччині з нового року

Пентагон розширює навчання, яке американські військові проводять для українських військ, плануючи більш ніж вдвічі збільшити кількість сил для тренування на базі в Німеччині, повідомляє The New York Times із посиланням на слова двох американських чиновників.

Розширене навчання, яке, за словами офіційних осіб, схвалив президент Байден цього тижня, дозволить американським інструкторам навчати український батальйон — приблизно від 600 до 800 військовослужбовців — щомісяця, починаючи з початку наступного року.

Це значне збільшення загальної кількості українців, яких Сполучені Штати навчають за межами країни — зараз це в середньому близько 300 військовослужбовців на місяць — на додаток до оновлення підготовки, яку вони отримають. Згідно зі статистикою Міністерства оборони, від початку війни в лютому Сполучені Штати навчили 3100 українських солдатів, здебільшого невеликими групами, користуванню спеціальною зброєю, наприклад артилерійськими системами.

Пентагон навчив 610 українських військових використовувати високомобільні артилерійські ракетні системи, або HIMARS, передові ракетні установки. Українські війська використовували пускові установки з нищівним ефектом, вражаючи цілі далеко за лінією фронту, зокрема склади боєприпасів, командні пункти та мости.

Згідно з розширеною програмою, американські інструктори навчатимуть більші групи українських солдатів більш передовій тактиці бою, включаючи «колективну підготовку», як-от координація маневрів наземних піхотних військ за підтримки артилерії.

Новий режим навчання буде проходити на базі армії США в Графенвері, Німеччина, де Пентагон проводить власні загальновійськові навчання. База також є домом для Об’єднаної багатонаціональної тренувальної групи-Україна.

Українські чиновники побоювалися відводити занадто багато військ з лінії фронту для проведення спеціалізованих тренувань зі зброї. Але оскільки зима сповільнює темп бойових дій у багатьох частинах зони бойових дій, офіційні особи заявили, що найближчі місяці забезпечать вікно.

Зазначається, що з 2015 року до початку цього року американські військові інструктори навчили понад 27 000 українських солдатів у Яворівському навчальному центрі бойової підготовки на заході України поблизу міста Львів. Перед початком війни Сполучені Штати відкликали 150 військових інструкторів.

Через кілька місяців після початку війни Сполучені Штати та інші західні країни розпочали навчання українських військ у Німеччині та Польщі.

Крім того, Британія запустила програму військової підготовки в Британії для 10 000 новобранців і членів штабу Української армії, яка спрямована на посилення місцевого опору російському вторгненню.

Інші країни, включаючи Швецію, Фінляндію, Данію, Норвегію, Литву, Нідерланди, Канаду та Нову Зеландію, приєдналися після того, як Великобританія попросила допомоги.

Адмірал сер Тоні Радакін, голова оборони Великобританії, заявив у середу, 14 грудня, що початкова мета підготовки 10 000 українських новобранців майже досягнута.

Нагадаємо, в кінці листопада у НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну.

"Якщо Путін виграє цю війну, меседж буде такий, що коли авторитарні лідери використовують брутальну силу, вторгаючись в іншу країну, порушують міжнародне право, вони можуть досягти своєї мети, – зазначив також генсек НАТО. – Це буде не тільки трагедією для України, а й зробить увесь світ небезпечним і більш вразливим. У наших інтересах продовжувати підтримувати Україну", – наголосив Столтенберг.

Про те, що "колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією", заявив на пресконференції в Бухаресті і державний секретар США Ентоні Блінкен.