"Від зими до перемоги". У НАТО пообіцяли й надалі підтримувати Україну

Про "попередню" умову розгляду питання членства України в НАТО йшлося зокрема на брифінгу генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга. "Союзники під час зустрічі чітко дали зрозуміти, що готові зберігати підтримку передовим військовим обладнанням, боєприпасами, пальним, усім, що потрібне українцям для самооборони. Це безпосереднє найважливіше завдання для союзників", – сказав Столтенберг.

"Якщо Путін виграє цю війну, меседж буде такий, що, коли авторитарні лідери використовують брутальну силу, вторгаючись в іншу країну, порушують міжнародне право, вони можуть досягти своєї мети, – зазначав також генсек НАТО. – Це буде не тільки трагедією для України, а й зробить увесь світ небезпечним та більш вразливим. У наших інтересах продовжувати підтримувати Україну", – наголосив Столтенберг.

Про те, що "колективна рішучість НАТО підтримувати Україну буде непохитною впродовж зими та до її перемоги над Росією", заявив на пресконференції у Бухаресті і державний секретар США Ентоні Блінкен.

"Сигнал нашої зустрічі такий: наша колективна рішучість підтримувати Україну є і продовжить бути непохитною – зараз, упродовж зими і стільки, скільки буде необхідно, щоб Україна перемогла. Ми продовжуватимемо і посилюватимемо нашу гуманітарну, економічну та безпекову підтримку України. Союзники та партнери по НАТО надали $40 млрд на озброєння для України, ще більше – в дорозі", – сказав Блінкен.

"Ми об'єктивно дивимося на майбутню складну зиму. Ми знаємо сценарій президента Путіна: заморозити й заморити голодом українців, змусити їх залишити домівки, спричинити зростання цін на енергію, продовольство та інше не лише в Європі, а й у всьому світі, і потім спробувати розколоти нашу коаліцію. Президент Путін вважає, що, якщо він може просто досить високо підвищити ціну, світ покине Україну, що ми залишимо їх захищатися самих. Його стратегія не спрацювала і не спрацює. Ми продовжимо доводити його неправоту. Це я ясно і голосно чув від кожної країни тут у Бухаресті", – наголосив Блінкен.

Водночас Альянс, судячи зі слів його генсека, не виключає й інший варіант: "Якщо Україна не здобуде перемогу як незалежна, суверенна держава, тоді, звісно, питання членства зовсім не буде на столі, тому що ми не матимемо більше кандидата на членство в особі України". Водночас, з огляду на активність союзників нашої держави, песимістичний сценарій теж ще не "на столі".

Україна очікувала від саміту в Бухаресті рішень про посилення військової підтримки, зокрема протиповітряної оборони, та допомогу у відновленні енергетичної інфраструктури.

Напередодні саміту міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Politico нагадав, що на передостанню зустріч міністрів НАТО приходив із трьома словами: зброя, зброя і зброя. "Цього разу, хоча цей запит залишається абсолютно гострим, я уточню його, сказавши, що нам потрібна протиповітряна оборона, танки і виробничі лінії", – підкреслив Кулеба.

Він також висловив думку, що країнам НАТО необхідно терміново наростити виробництво озброєння. Без цього Україні так просто не перемогти у війні. За словами Кулеби, у світі є країни, які мають те, що потрібно Україні, але "не збираються продавати це в достатній кількості з політичних міркувань".

Про це ж Дмитро Кулеба говорив і під час нинішньої зустрічі зі своїми колегами-очільниками МЗС країн Альянсу, яка відбулася з ініціативи Єнса Столтенберга.

“Нам потрібна протиповітряна оборона, IRIS, “Яструби”, “Патріоти” і для наших енергетичних потреб", – сказав Кулеба журналістам на полях засідання НАТО.

Нагадаємо, окрема зустріч міністрів закордонних справ НАТО і України в Бухаресті була організована через те, що Угорщина з 2017 року блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО. "Із 2017 року Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна – НАТО вище рівня послів. Аби формально подолати угорське вето, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг організовує в Бухаресті окрему зустріч міністрів закордонних справ НАТО та України", – пояснював речник МЗС України Олег Ніколенко. "Після того, як Угорщина зніме своє застереження, міністерські зустрічі можуть проходити і в рамках Комісії Україна – НАТО", – зауважив речник МЗС.

Що стосується надання Україні систем ППО Patriot, то в НАТО з цього приводу "триває дискусія", зазначив генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, діалог з очільником МЗС України Дмитром Кулебою про нагальні потреби та конкретні запити дозволив підвищити рівень допомоги з боку НАТО до "безпрецедентного рівня".

"Тому важливо, щоб ми продовжували зустрічатись і переглядати конкретні пункти у списку. Ми робимо це у межах зустрічей НАТО, а також зустрічей формату "Рамштайн", – додав Столтенберг.

Нагадаємо, що Німеччина запропонувала Польщі систему протиракетної оборони Patriot, щоб допомогти захистити свій повітряний простір. Своєю чергою міністр оборони Польщі Маріуш Блащак заявив, що звернувся до Німеччини з проханням передати зенітно-ракетні комплекси Patriot Україні. Як вважає заступник міністра оборони Польщі Войцех Скуркевич, українські військові можуть досить швидко навчитися користуватися системою ПРО Patriot.

За даними журналістів, США також обговорюють надання Україні снарядів GLSDB, здатних вражати цілі на відстані до 150 кілометрів. Таких снарядів на американських складах нібито вдосталь.

Вочевидь, заклик міністра закордонних справ Литви Габріеліуса Ландсбергіса дати Україні танки у НАТО теж ще довго обмірковуватимуть.

А нам тим часом залишається сподіватися, що результатом тривалих дискусій стануть поставки необхідного Україні озброєння, і, звісно ж, вірити у ЗСУ.