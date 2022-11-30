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Льовочкіна достроково склала мандат депутатки Верхової Ради, - Чесно

Причиною називають "сімейні обставини".

Депутатка Верхової Ради України Юлія Льовочкіна (ОПЗЖ) достроково склала свій мандат, повідомляє рух ЧЕСНО.

За словами інших депутатів, причиною такого рішення є "сімейні обставини".

У Чесно зазначили, що депутатка, перебуваючи в парламенті упродовж декількох скликань, не відвідувала засідання і фігурувала в низці антикорупційних розслідувань.

Льовочкіній, як і частині депутатів, за перші 4 місяці цього року припинили відшкодовувати витрати на виконання повноважень.

За інформацією руху ЧЕСНО, в останні пленарні дні перед початком повномасштабного вторгнення Росії майже третина народних обранців від фракції ОПЗЖ не відвідувала засідання. Серед них - Сергій Льовочкін та Юлія Льовочкіна, Ігор Абрамович, Ілля Кива, Тарас Козак, Наталія Королевська, Наталія Приходько, Вадим Рабінович, Вадим Столар, Віктор Чорний, Ренат Кузьмін, Олександр Лукашев, Олександр Пузанов і Нестор Шуфрич.

До Льовочкіної депутатські поноваження склали Ілля Кива, Вадим Новинський і Дмитро Шенцев.

Нагадаємо, торік НАБУ перевіряло Льовочкіних на причетність до скупки земель на Закарпатті.

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