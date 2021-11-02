"Йти "по бєзпрєдєлу", вибачте, - це новий тренд, який ми спостерігаємо".

Колишній голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що розгляд питання про позбавлення його мандату на з’їзді "Слуги народу" буде порушенням закону.

Про це Разумков заявив журналістам у кулуарах парламенту.

"Йти "по бєзпрєдєлу", вибачте, - це новий тренд, який ми спостерігаємо", - зазначив народний депутат.

Разумков розповів, що вчора отримав листа від голови фракції Давида Арахамії, де він вказує на те, що на сайті Верховної Ради Разумков зазначений як позафракційний. Тобто голова фракції не тільки не знає, скільки в нього народних депутатів, а й хто входить у фракцію, а хто - ні.

На його думку, розгляд питання про позбавлення мандату на з’їзді буде, але це буде порушенням закону.

"Я з ними не боровся за посаду. Але мандат мені не давав ні Корнієнко, ні Арахамія, ні навіть президент. За мене голосували люди. І люди, якщо будуть вважати за потрібне, його в мене заберуть на наступних виборах. Або заберуть у Корнієнка і Арахамії чи ще у когось", - сказав Дмитро Разумков.

Розгляд питання позбавлення Разумкова мандату на з’їзді партії "Слуга народу" анонсував її голова перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко. Як аргумент Корнієнко навів те, що Разумков не голосував за низку передбачених партійною програмою рішень.

Голова фракції "слуг" Давид Арахамія також розповідав, що політсила визначатиметься щодо позбавлення Разумкова мандата народного депутата.

Нагадаємо, 7 жовтня Верховна Рада звільнила Разумкова з посади спікера Верховної Ради, котру він обіймав майже два роки. На його місце призначили колишнього першого віцеспікера Руслана Стефанчука. Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко заявив, що його фракція навряд чи прийме Разумкова до свого складу після відкликання з посади голови парламенту. За його словами, партія також може розглянути можливість позбавлення Разумкова мандату.

З’їзд партії "Слуга народу" заплановано провести у листопаді.