Мотовиловець: "Ми не вважаємо, що перебуваємо в чудовому законодавчому полі"

Новообраний перший заступник голови фракції "Слуга народу" Андрій Мотовиловець розповів про плани роботи на новій посаді. Про це він заявив на брифінгу за результатами засідання фракції, передає кореспондент LB.ua.

"Єдиний план. Ми хочемо ефективної роботи Верховної Ради. Ми хочемо ухвалення законів, ми хочемо використовувати унікальний шанс 9-го скликання наявності монобільшості. Ми повинні працювати ефективно, краще. Ми не вважаємо, що перебуваємо в чудовому законодавчому полі. Ми вважаємо, що зміни треба робити", — заявив він.

Він додав, що неприпустимими є приклади роботи Ради, коли депутатам пропонують хабарі за подання великої кількості правок для того, щоб законопроєкти не були ухвалені у другому читанні та в цілому. За його словами, вперше за історію парламенту єдиний депутат від "Слуги народу" повідомив про такі пропозиції йому.

"Ви знаєте, що ми ухвалили закон, після чого певні представники бізнесу почали пропонувати хабар депутату «Слуги народу", щоб він ніколи не був прийнятий та завалений правками. Це чудовий приклад для мене, що наші закони змінюють на краще. Я дуже пишаюся, що це депутат "Слуги народу". Він заявив про хабар. Та в перший раз за всі скликання ми заявляємо про хабар. І він вже знаходиться на суді. Я дуже пишаюся цим депутатом. Та пишаюся своєю фракцією, що вони цього досягли", — додав він.

Зазначимо, що йдеться про "слугу" Олександра Санченка, якого намагався підкупити так званий "лобіст" шоу-бізнесу. Він обіцяв народному обранцю $100 тис. щороку за внесення "потрібної" правки або відтермінування законопроекту №5572. Документ ліквідовував фірму-прокладку, яка дозволяла суттєво зменшувати прибуток музикантів.