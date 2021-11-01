Міноборони спростувало інформацію про нарощування Росією військ біля кордону України

У Міністерстві оборони прокоментували поширену ЗМІ інформацію про нарощування Росією військ біля кордону України. У міністерстві вважають такі повідомлення "елементом інформаційно-психологічних дій".

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"За даними Головного управління розвідки Міністерства оборони України, станом на 1 листопада 2021 року додаткове перекидання російських підрозділів, озброєння та військової техніки до державного кордону з Україною не зафіксовано", - сказано в повідомленні.

В українському оборонному відомстві вважають, що оприлюднені у ЗМІ та інтернеті факти нарощування угруповань збройних сил Російської Федерації на українському напрямку є елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій та плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань.

У Міноборони запевнили, що воєнна розвідка здійснює постійне спостереження за діями військ держави-агресора та зміни їх чисельності поблизу державного кордону України.

Раніше американська Washington Post повідомила, що Росія знову нарощує війська біля кордону з Україною, і це не навчання. Занепокоєння висловили чиновники, які відстежують регулярні переміщення техніки та персоналу на західному фланзі Росії.