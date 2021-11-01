Рада завтра в позачерговому режимі розгляне криміналізацію підробки ковід-сертифікатів

За використання підробного "паспорту вакцинації" українцям загрожуватиме штраф від 17 000 або обмеження волі строком до двох років.

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 16 годину 2 листопада.

Засідання було ініційоване президентом України і спочатку на ньому пропонували розглянути тільки пʼять питань. Однак, згідно з інормацією на сайті парламенту, заслуховуватимуть 13 законодавчих актів.

Це, зокрема, законопроєкт про криміналізацію підробки-ковід сертифікатів (реєстр. № 6084).

У чинній редакції Кримінального кодексу відсутня відповідальність за підробку документів щодо проведення вакцинації. Тому його пропонують доповнити новою статтею – 321-3, яка передбачає:

Встановлення відповідальності за використання особою завідомо підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 17 тисяч до 34 тисяч гривень або обмеження волі на строк до двох років.

Встановлення відповідальності за внесення медичним працівником завідомо неправдивих відомостей до медичної документації щодо проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 34 тисяч до 68 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до трьох років.

Встановлення відповідальності за виготовлення з метою збуту, збут підроблених документів, які підтверджують проведення профілактичних щеплень проти особливо небезпечних інфекційних хвороб у вигляді штрафу від 85 тисяч до 170 тисяч гривень або позбавленням волі на строк до трьох років.

Також депутати мають розглянути:

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо функціонування Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (реєстр. № 6197);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо використання майна ліквідованих комунальних закладів середньої освіти у сільській місцевості (реєстр. № 5230);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про громадянство України" щодо спрощеного набуття громадянства України іноземцями та особами без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності та недоторканності України (реєстр. № 5630);

проєкт Закону України про внесення змін до Кодексу адміністративного судочинства України щодо підсудності справ Верховному Суду як суду першої інстанції (реєстр. № 5067);

проєкт Закону України про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо зарахування акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі тютюнових виробів (реєстр. № 5719);

проєкт Закону України про внесення змін до статті 9-2 Закону України "Про лікарські засоби" щодо державної реєстрації лікарських засобів під зобов'язання (реєстр. № 6121);

проєкт Постанови Верховної Ради України про додаткові заходи протидії поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19) (реєстр. № 6154);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення системи управління сферою охорони здоров’я та забезпечення медичного обслуговування населення (реєстр. № 5873);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення функціонування Єдиного державного реєстру ветеранів війни та запровадження електронного посвідчення ветерана (реєстр. № 5694);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні" щодо приведення у відповідність із деякими законодавчими актами (реєстр. № 4542);

проєкт Закону України про внесення змін до Закону України "Про політичні партії в Україні" щодо удосконалення правового регулювання фінансування діяльності політичних партій (реєстр. №5253-1);

проєкт Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження на ринку природного газу обліку та розрахунків за обсягом газу в одиницях енергії (реєстр. №2553).

Нагадаємо, спікер парламенту Руслан Стефанчук не виключає ще одне позачергове засідання цього тижня. Для розгляду документів у черговому режимі спочатку треба закінчити заслуховування поправок до бюджету на 2022 рік та ухвалити його в першому читанні.

Після цього депутати мають провести кадрові ротації в уряді.