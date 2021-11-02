Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
Арахамія: Рада розгляне "блок кадрових питань"
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
У разі призначення Верещук міністром від "Слуги народу" в Раду може зайти помічник Корнієнка
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Резніков подав заяву на звільнення з посади очільника Мінреінтеграції
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Ніна Матвієнко розійшлася з чоловіком після 50 років шлюбу
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Терехов перемагає на виборах мера Харкова, – екзит-пол
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Перший рівненський "олігарх" Валерій Коротков помер у Африці від невідомої хвороби
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Червона зона, зелені сертифікати. Як Київ пережив перший день посилених карантинних обмежень
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Нардепка Скороход заявила, що Антона Полякова вбили
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
Чернишова готуються призначити віцепремʼєр-міністром, – джерела
ГоловнаПолітика

Верещук на посаді голови Мінреінтеграції планує зосередитись на гуманітарному аспекті

У разі свого призначення міністром Верещук також братиме участь у роботі ТКГ. 

Верещук на посаді голови Мінреінтеграції планує зосередитись на гуманітарному аспекті
Фото: Анна Стешенко

Народна депутатка, кандидатка на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, чим збирається займатися в разі призначення міністром.

За її словами, вона готова "радикалізуватися" в разі потреби, але її повістка буде більше спрямована на гуманітарний аспект. Про це вона повідомила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua. 

Депутатка також додала, що буде брати участь в роботі Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання війни на сході України. На запитання про те, чи буде вона дотримуватись лінії роботи нинішнього очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова, вона сказала: "Я не знаю, яка лінія у Резнікова, є лінія українська, є лінія державницька і лінія президента. Я буду продовжувати, що хоче президент Зеленський від очільника міністерства, що хоче премʼєр Денис Анатолійович від міністра, що хоче суспільство і основне – ті люди, які страждають".

"Оце і буде моя лінія, і якщо для цього потрібно буде радикалізуватись, ми будемо це робити, але моя повістка буде більше спрямована на гуманітарний аспект. Я хочу допомогти людям, практично, вони мають знати, що вони можуть подзвонити до мене, поскаржитись", – зазначила вона.

Це полягатиме в можливості отримати якісну консультацію безпосередньо на місцях, в Донецькій і Луганській областях, та прямому звʼязку із владою. 

"Все, що може бути цифровізовано – буде цифровізовано", – зауважила кандидатка в міністри.

Призначити її очільницею міністерства можуть вже у цей четвер. Відставки міністрів пройдуть 3 листопада. Планується, що Резніков стане міністром оборони.

Замість Верещук в Раду від СН зайде безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Про те, що Верещук готують на посаду голови Мінреінтеграції, джерела LB.ua повідомляли ще 27 жовтня. 

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Читайте також