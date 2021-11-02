Верещук на посаді голови Мінреінтеграції планує зосередитись на гуманітарному аспекті

У разі свого призначення міністром Верещук також братиме участь у роботі ТКГ.

Народна депутатка, кандидатка на посаду міністра реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук розповіла, чим збирається займатися в разі призначення міністром.

За її словами, вона готова "радикалізуватися" в разі потреби, але її повістка буде більше спрямована на гуманітарний аспект. Про це вона повідомила журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

Депутатка також додала, що буде брати участь в роботі Тристоронньої контактної групи щодо мирного врегулювання війни на сході України. На запитання про те, чи буде вона дотримуватись лінії роботи нинішнього очільника Мінреінтеграції Олексія Резнікова, вона сказала: "Я не знаю, яка лінія у Резнікова, є лінія українська, є лінія державницька і лінія президента. Я буду продовжувати, що хоче президент Зеленський від очільника міністерства, що хоче премʼєр Денис Анатолійович від міністра, що хоче суспільство і основне – ті люди, які страждають".

"Оце і буде моя лінія, і якщо для цього потрібно буде радикалізуватись, ми будемо це робити, але моя повістка буде більше спрямована на гуманітарний аспект. Я хочу допомогти людям, практично, вони мають знати, що вони можуть подзвонити до мене, поскаржитись", – зазначила вона.

Це полягатиме в можливості отримати якісну консультацію безпосередньо на місцях, в Донецькій і Луганській областях, та прямому звʼязку із владою.

"Все, що може бути цифровізовано – буде цифровізовано", – зауважила кандидатка в міністри.

Призначити її очільницею міністерства можуть вже у цей четвер. Відставки міністрів пройдуть 3 листопада. Планується, що Резніков стане міністром оборони.

Замість Верещук в Раду від СН зайде безробітний на момент виборів помічник голови партії "Слуга народу" Олександра Корнієнка на громадських засадах – Сергій Кострійчук.

Про те, що Верещук готують на посаду голови Мінреінтеграції, джерела LB.ua повідомляли ще 27 жовтня.