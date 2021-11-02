Він додав, що Рада має залишатися парламентом, а не "відділом при тих чи інших установах, або підпорядкована президенту".

Ексспікер парламенту, народний депутат Дмитро Разумков вважає рекордний антирейтинг президента оцінкою роботи всієї влади.

Про це він повідомив журналістам у кулуарах парламенту, передає кореспондент LB.ua.

"На жаль, антирейтинг президента сьогодні вийшов на перше місце. За два роки роботи. Це серйозний удар, я зараз виходжу з реалій, тому що це оцінка роботи влади, роботи не лише Офісу президента і президента, а й Кабінету міністрів", – вважає він.

Разумков додав, що Рада має залишатися парламентом, а не "відділом при тих чи інших установах, або підпорядкована президенту".

Згідно з опитуванням Центру Разумкова, Володимир Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг політиків. 31,9% опитаних українців за жодних обставин не проголосували би за Володимира Зеленського як кандидата у президенти України.