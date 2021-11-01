Виконувати ці обов’язки він буде у зв’язку з призначенням Олександра Корнієнка першим заступником Голови Верховної Ради.

Нардепа від "Слуги народу" Андрія Мотовиловця обрано на посаду першого заступником голови фракції "Слуга Народу".

Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Андрія Мотовиловця обрано першим заступником голови фракції «Слуга Народу»",- написала Палійчук.

Раніше повідомляли, що після призначення Олександра Корнієнка першим заступником Голови Верховної Ради його обов'язки заступника керівника фракції буде виконувати нардеп "Слуги народу" Андрій Мотовиловець.

Нагадаємо, 8 жовтня парламент призначив Руслана Стефанчука Головою Верховної Ради. За проголосував 261 народний депутат.