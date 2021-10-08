Верховна Рада призначила главою парламенту Руслана Стефанчука, який займав посаду першого віцеспікера.

За призначення Стефанчука проголосував 261 народний депутат. "Слуги" дали 222 голоси, 15 дали "За майбутнє", "Довіра" – 18, позафракційні – 6.

Головувала на засіданні віцеспікерка Олена Кондратюк.

Руслан Стефанчук учора під час виступу сказав, що нову посаду вбачає як можливість творення якісного законодавства.

"Я сподіваюся, що всім роздана моя автобіографія, однак впевнений, що за два роки роботи ви знаєте про мене все... День сьогоднішній є звітом про мою роботу", – зазначив Стефанчук.

Стефанчука делегувала монобільшість. Нардепи "Голосу" висунули Ярослава Железняка, "Євросолідарність" – Яну Зінкевич. Також пропонували Гео Лероса і Олексія Гончаренка.

Ярослав Железняк заявив, що не буде брати участь в обранні, бо не подав документи і "не бачить у цьому сенсу".

Гео Лерос також сказав, що не бачить сенсу в голосуванні і також зняв свою кандидатуру. Гончаренко Олексій свою кандидатуру не зняв. Зінкевич свою кандидатуру також не знімала.

На рейтинговому голосуванні Стефанчук набрав 257 голосів, Гончаренко набрав 44 голоси, Зінкевич – 146.

Учора глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія повідомив, що Стефанчук є в шорт-листі кандидатів на посаду спікера ВР, але він не єдиний кандидат.

Руслан Стефанчук пройшов у парламент другим номером у списку "Слуги народу".

Народився 29 жовтня 1975 року в Тернополі у сім'ї студентів-медиків. Має вища освіту за фахом "Правознавство" у Хмельницькому інституті регіонального управління та права та за фахом "Менеджмент виробничої сфери" в Технологічному університеті Поділля (1997 р.). Одружений, має сина та доньку.

Був головним редактором наукового фахового журналу “Law of Ukrainе”, першим заступником головного редактора юридичного журналу “Право України”, заступником головного редактора журналу “Університетські наукові записки”.

Входив до складу Науково-консультативної ради при Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних і кримінальних справ. Член Навчально-методичної комісії з права Міністерства освіти і науки України. Член робочої групи Міністерства освіти і науки України з розробки Концепції розвитку юридичної освіти в Україні.

З 2005 до 2011 – проректор з наукової роботи Хмельницького університету управління і права. До того працював там асистентом кафедри, старшим викладачем, завідувачем кафедри, доцентом, професором кафедри цивільно-правових дисциплін. Займався адвокатською діяльністю.

Як помічник співпрацював з народним депутатом від блоку "Наша Україна — Народна самооборона" Анатолієм Матвієнком, а також віцепрем'єром Степаном Кубівим.

У 2011—2013 завідував відділом проблем розвитку національного законодавства в Інституті законодавства Верховної Ради України.

До 2019 року займався винятково науковою діяльністю, працював у Хмельницькому університеті управління та права (на сьогодні — Хмельницький університет управління та права імені Леоніда Юзькова) і в Національній академії прокуратури України.

З 21 травня 2019 — радник президента, представник президента у Верховній Раді.

У серпні Зеленський спочатку звільнив, а 19 серпня повторно призначив Стефанчука своїм представником у Верховній Раді.