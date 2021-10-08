Верховний Суд попросив КС оцінити судову реформу

Верховний Суд вирішив звернувся до Конституційного Суду з приводу конституційності окремих положень закону України від 14 липня 2021 року №1635-ІХ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо порядку обрання (призначення) на посади членів Вищої ради правосуддя та діяльності дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя".

Це рішення судді ВС ухвалили на засіданні пленуму, яке відбулося 8 жовтня.

"Наше звернення базується на тому, щоб убезпечити реформу від порушень Конституції, щоб її результати були сталими і не були зруйновані в майбутньому. Для мене цей крок є обов'язком, адже цього просять інші органи", - сказала голова суду Валентина Данішевська перед голосуванням.

Вона підкреслила, що метою звернення є не саботаж Етичної ради, а забезпечення ухвалення рішень у відповідності з Конституцією.

"Всі ми розуміли, коли йшли до Верховного Суду, що доведеться приймати рішення різної складності, доведеться приймати рішення під тиском", - сказала Данішевська.

За звернення до КСУ проголосували 129 суддів Верховного Суду, проти - тільки 15.

Нагадаємо, 14 липня Верховна Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя. Він передбачає перевірку на доброчесність членів ВРП - як майбутніх, так і чинних - Етичною радою за участю міжнародних експертів.

У серпні Вища рада правосуддя попросила Верховний Суд звернутися до Конституційного Суду стосовно перевірки окремих положень законів, що регулюють діяльність ВРП.

У заяві ВРП йшло, зокрема, про:

положення закону № 1635-IX щодо утворення Етичної ради, її повноважень, та можливості залучення до її діяльності додаткових експертів, фахівців міжнародних та іноземних організацій;

процедуру формування першого складу Етичної ради, яка передбачає обов’язкову участь трьох осіб, визначених міжнародними та іноземними організаціями, а також порядок ухвалення рішень;

одноразове оцінювання Етичною радою діючого складу Вищої ради правосуддя, а також підстави та порядок відсторонення їх від посади.

Звернення ВРП було підтримано Радою суддів.

У 2020 році після звернення Верховного Суду Конституційний суд визнав частково неконституційною попередню судову реформу президента Володимира Зеленського, в тому числі передбачену нею діяльність Комісії з питань доброчесності та етики при ВРП.

Під час нинішньої реформи замість неї було створено Етичну ради майже з аналогічними повноваження.