Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
Почему рухнула нефть. Как Саудовская Аравия вынудила РФ выйти из сделки с ОРЕС
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
Всю Италию закрыли на карантин
Всю Италию закрыли на карантин
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
В Италии за сутки выявили еще полторы тысячи случаев COVID-19, умерли 133 человека
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
Коронавірус в Італії: система охорони здоров'я на межі колапсу
ГлавнаяПраво

КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского

Решение пока не опубликовано.

КС признал частично неконституционной судебную реформу Зеленского
Фото: Вікторія Матола

Конституционный Суд признал не соответствующими Конституции ряд положений закона о судебной реформе, авторства президента Владимира Зеленского. Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета".

Закон (№193-IX) предусматривает сокращение судей Верховного Суда с 200 до 100 судей, прохождение ими повторного квалификационного оценивания для подтверждения занимаемой должности, создание Комиссии по вопросам этики и добропорядочности при ВСП, сокращение уровня судейского вознаграждения для судей ВС, ликвидация и новый порядок формирования Высшей квалификационной комиссии судей Украины и т.д.

LB.ua подтвердили в КС, что решение принято. Полный текст решения КС будет опубликован завтра, 12 марта.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: , , , ,
Новости по теме:

Читайте также