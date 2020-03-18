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Высший совет правосудия признал конкурс в ВККС несостоявшимся

Возникли проблемы с формированием конкурсной комиссии.

Высший совет правосудия признал конкурс в ВККС несостоявшимся
Фото: hcj.gov.ua

Высший совет правосудия признал конкурс на должность членов Высшей квалифкомиссии судей таким, что не состоялся. Такое решение совет принял во вторник, 17 марта, сообщает пресс-служба ВСП.

Как сообщается, ВСП дважды продлевал срок подачи кандидатов в комиссию для проведения конкурса от международных организаций - 16 января и 4 февраля. Но предложений так и не получала.

"При таких обстоятельствах образование конкурсной комиссии для проведения конкурса... невозможно", - говорится в сообщении.

"Высший совет правосудия видит единственный выход из ситуации, которая привела к невозможности сформировать ВККС, - как можно быстрее внести изменения в законодательство относительно количественного состава ВККС и механизмов ее формирования", - сообщает пресс-служба.

Напомним, 11 марта Конституционный Суд частично признал судебную реформу Владимира Зеленского неконституционной. В частности, КС признал неконституционной норму о том, что в состав ВККС входят 12 членов (до внесения изменений было 16), назначаемых Высшим советом правосудия по результатам конкурса сроком на четыре года.

КС обязал Верховную Раду привести нормы законодательства в соответствии с его решением.

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