Суд начнет рассмотрение жалобы на оправдательный приговор Труханову 17 марта

Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда начнет рассматривать по существу апелляционную жалобу Специальной антикоррупционной прокуратуры на оправдательный приговор Геннадию Труханову и еще восьми фигурантам по делу одесского завода "Краян" 17 марта. Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Сегодня суд закончил рассмотрение ходатайств адвокатов, что длилось более месяца. Суд назвал значительное количество ходатайств и заявлений затягиванием дела.

Заседание проходило впервые в режиме видеосвязи с Приморским райсудом Одессы, где пребывали все фигуранты дела.

Фото: Катерина Петренко

Обвиняемый Игорь Кравченко и адвокат Михаил Коротюк добивались признания неприемлемыми дополнения и изменения к апелляционной жалобе прокуроров, потому что это, по их мнению, ухудшает положение обвиняемых. Адвокаты просили вернуть изменения прокурору и рассматривать жалобу в первичном виде.

Дело в том, что сперва прокуроры просили отменить оправдательный приговор фигурантам дела, а позже внесли изменения, чтобы суд отправил дело на новое рассмотрение. По мнению прокуратуры, в частности, Малиновский райсуд Одессы во время вынесения решения якобы был в сговоре с адвокатами, которые якобы передали суду документы, которые не присоединяли в процессе судебного рассмотрения. Поэтому обвинение требует нового рассмотрения дела в Высшем антикоррупционном суде.

По мнению прокурора Валeнтина Мусияки, изменения нe ухудшают положение обвиняемых. Прокурор заявил, что после изменения жалобы возможное направление дела на новое рассмотрение, и как результат - как обвинительный, так и оправдательный приговор.

Фото: Катерина Петренко

Мэр Одессы Геннадий Труханов также настаивал на том, чтобы суд рассматривал первую жалобу прокуратуры, но суд отказал.

"Прокуроры хотят затянуть рассмотрение дела. Обвинение "рассыпалось" с треском. Они создают сказки и хотят рассмотрение, чтобы получить плюшки. Это - политический заказ. Я хочу его прекращения", - высказался Труханов.

Также одесский мэр добавил, что якобы до сих пор нe понимает, что он нарушил и в чем его обвиняют.

Фото: Катерина Петренко

Кроме того, судьи приняли отказ обвиняемой Галины Богдановой от трех защитников.