Суд отправил под домашний арест задержанного за потасовку на презентации Сивохо (обновлено)

Печерский районный суд отправил под круглосуточный домашний арест члена "Нацкорпуса" Александра Демидова, который был задержан после потасовки на презентации советника главы СНБО Сергея Сивохо Национальной платформы примирения и единства. Об этом пишет "Украинская правда".

Мера пресечения избрана на два месяца, но адвокат Эдуард Вербинец сообщил, что будет подавать апелляцию. По его словам, Демидов действительно был на презентации Сивохо, но не нападал на него и не бил. Сам Демидов тоже сообщил, что не причастен к потасовке.

"Это политическая расправа. Я вообще не был возле Сивохо и близко. Я задал ему вопрос, сорвал плакат и ушел из комнаты. Но власть решила отомстить", - заявил он.

Также суд собирается избрать меры пресечения ветерану АТО Юрию Капле и главе киевской ячейки "Нацкорпуса" Сергею Тамарину.

Напомним, презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо сорвали представители Нацкорпуса. Среди участников акции были Максим Жорин, Сергей Тамарин, Владислав Соболевский, Александр Волков - ветераны полка Азов.

Представители Нацкорпуса требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт.

Началась толкучка, Сивохо начали толкать к выходу. Прибыла полиция. Сивохо покинул презентацию. После этого правоохранители задержали 15 человек. Им инкриминируют хулиганство, совершенное группой лиц.