Полиция уже отпустила 12 задержанных на презентации Сивохо

Полиция Киева отпустила 12 человек, которых вчера задержали из-за потасовки во время презентации Национальной платформы примирения и единства Сергея Сивохо. Об этом сообщили в отделе коммуникации столичной полиции агентству "Укринформ".

"Всех еще вчера отпустили, кроме троих человек, - они были задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. Всех остальных - опросили, установили их анкетные данные и отпустили", - отметили в пресс-службе.

Напомним, вчера, 13 марта представители Нацкорпуса сорвали презентацию Национальной платформы единства и примирения Сергея Сивохо. Они требовали у Сивохо ответа на вопрос: на Донбассе война или внутренний конфликт, поскольку ранее Сивохо в эфире одного из каналов назвал ситуацию на востоке Украины конфликтом. После этого началась толкучка.

В результате полиция задержала 15 участников потасовки.