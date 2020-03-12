В четверг в Хмельницком состоялся выпуск первых полицейских офицеров, которые не только будут работать, но и жить на территории громады, которую обслуживают.

Как сообщает пресс-служба МВД, с сегодняшнего дня 57 полицейских отправятся на службу в 32 территориальные громады. На центральной площади Хмельницкого им выдали 43 автомобиля, каждый из которых укомплектован всем, что может понадобиться полицейскому, - от термопринтера и набора инструментов до оружия и сейфа.

Фото: mvs.gov.ua

В мероприятии, кроме полицейских, приняли участие представители посольства США, ICITAP (Международная программа повышения квалификации для органов уголовного расследования), органов местной власти и самоуправления и главы объединенных территориальных громад.

"Хмельниччина стала пятой областью в Украине, где приступили к работе полицейские офицеры громады. Перед назначением каждый из них прошел многоэтапный отбор, специальную углубленную подготовку с участием украинских и иностранных специалистов и стажировку на базе полиции Днепропетровской области, которая стала пилотной в проекте", - сообщили в МВД.

Фото: mvs.gov.ua

Также офицеры громад уже приступили к работе в Кировоградской, Черкасской и Харьковской областях.

Напомним, что замена участковых полицейских в ОТГ на офицеров громад стартовала весной 2019 года. Министр внутренних дел Арсен Аваков тогда заявил, что полицейские офицеры громад будут работать в 30 тыс. населенных пунктов в сельской местности, где проживает около 28 млн человек.