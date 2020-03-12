Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
Кира Рудик возглавила партию "Голос" вместо Вакарчука
​Проблема 2036: Украине придется воевать
​Проблема 2036: Украине придется воевать
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Ветераны сорвали презентацию Сивохо
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
Россия капитулировала в нефтяной войне. Саудовская Аравия и США этого не заметили
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
​Профильный комитет Рады рассмотрит отмену медреформы
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
В Киеве до конца марта вводят ограничительные меры из-за коронавируса (обновлено)
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
​Кабмин планирует запретить массовые мероприятия и ввести карантин в школах
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Коронавірус: як вберегтися і що робити, коли захворів
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
Стали известны имена погибших при обстреле позиций под Песками 10 марта
ГлавнаяПолитика

Сюмар не исключает введение ответственности за нарушение карантина

Нардеп считает, что Украина не готова к эпидемии.

Сюмар не исключает введение ответственности за нарушение карантина
Виктория Сюмар
Фото: mediananny.com

Народный депутат от "Европейской солидарности" Виктория Сюмар считает, что Украина не готова к эпидемии коронавируса. "Нет должного информирования граждан, в больницах людей просто «отфутболивают», правительство только собирается что-то начать делать", - отметила она в комментарии журналистам.

"Нет ни одной социальной рекламы, что делать людям, чтобы уберечься, как соблюдать карантин, а что делать, если есть симптомы заболевания. Эту информацию люди где-то ищут, находят Александровскую больницу, а им там говорят: «Не звоните сюда, потому что вы нам все телефоны оборвали». Это реальная ситуация, которая недопустима», - отметила Сюмар.

По ее мнению, на границах, в случае массового возвращения украинских работников из Италии и других европейских стран, должно быть обеспечено оперативное тестирование и надлежащие условия для карантина. Кроме того,

она обратила внимание на то, что в Украине до сих пор нет реальной статистики заболеваемости и выявления носителей вируса.

«Сегодня мы даже не знаем статистики смертности от пневмонии. Это главное осложнение от коронавируса, и большинство стран обычно определяют смертность обычно от пневмонии. Мы не имеем такой статистики. Нам Министерство здравоохранения ее не называет. Поэтому сказать, сколько на сегодняшний случаев, никто не может», - отметила Сюмар.

«Министр сказал, что есть около 500 аппаратов искусственной вентиляции легких. Вчера на заседании правительства мы задавали очень много конкретных вопросов и они сказали, что подготовятся и придут подготовленные в парламент. Я не понимаю - как, когда мир об эпидемии говорит последние 2 месяца, мы не имеем статистики главных вопросов, которые возникают у каждого гражданина. Именно это вызывает панику - неготовность власти реагировать на вызовы и давать конкретные ответы», - убеждена Сюмар.

При этом нардеп отметила, что будет работать рабочая группа, которая будет нарабатывать изменения в законодательство. «Не исключено, что будет введена ответственность за нарушение карантина», - предположила Сюмар.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также