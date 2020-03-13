Танці на граблях, або Конкурс підручників для 7 класу

Пікассо забув своє запрошення. Його не впускають: «Доведіть, що Ви Пікассо». Він малює голуба миру, і його впускають.

Ще й не такі анекдоти можна розповідати про якість роботи експертів під час конкурсу проєктів підручників для 7 класу з історії та інформатики.

Фото: надано Віктором Кругловим

Згідно з положенням про конкурс, три експерти оцінюють, чи можна допустити навчальні книги до конкурсного відбору вчителями. База експертів зашифрована, ніхто не знає хто ж ці невідомі люди, котрі віршують майбутню долю освіти та наших дітей. Про кваліфікацію експертів можна тільки здогадуватися, читаючи висновки без підписів. Але викликає подив, коли науковець (я сподіваюся, що невідомий експерт - науковець), крім свого профілю, оцінює ще й обкладинки підручника. Як у анекдоті про Фурцеву, на 0 балів оцінюється обкладинка підручника зі Всесвітньої історії Олександра Гісема, розроблена відомим українським дизайнером, лауреатом міжнародних конкурсів Red Dot Award. Другий експерт робить зауваження та знімає бали через «зайве захоплення QR-кодами» в підручнику. І це в час світової діджиталізації. Ми точно сучасних дітей навчаємо? Може, ще й інтернет заборонимо?! Видавництво «Ранок» першим у країні почало використовувати можливість онлайнової підтримки, дистанційного навчання, онлайн-тестів та додаткових електронних матеріалів. Ми хочемо, щоб дітям було цікаво навчатися! У всьому світі говорять про ефективність змішаного навчання. Але позиція експерта – відкинути підручник, що продовжує серію книг, за якими вчаться понад 100 000 дітей у 5 та 6 класах. Чому б це?

Ось вам ще анекдот про експерта, котрий оцінював якість підручника з Інформатики авторського колективу Бондаренка. Експерт знімає бали за практичну роботу, під час якої учням пропонується створити кілька електронних скриньок. Таємний експерт обґрунтовує занижений бал тим, що начебто неможливо створити більше трьох електронних скриньок із однієї IP-адреси. Видавництво «Ранок» отримало офіційну відповідь від Google, що є можливість створювати більше 150! електронних адрес... за одну секунду.

Зараз про те, що зовсім не смішно. Деякі експертизи співпадають між собою на 70 – 92%, що зафіксовано спеціальною програмою UNICHECK для боротьби з плагіатом. Це повинно стати питанням окремого розслідування: за командами яких кураторів діяли таємні, нібито «незалежні» експерти.

Постає вже зовсім не анекдотичне питання. Може є й інша мотивація, крім оцінювання якості книжок, у трьох таємних та «незалежних» експертів із сумнівною кваліфікацією?

Що треба зробити? Змінити процедуру експертизи. Зробити її не прихованою за сімома замками, а такою, що допомагає автору й видавцю поліпшити якість навчальної книги. Під час вибору підручників перш за все слід покладатися на досвід та кваліфікацію практикуючих вчителів. Вони краще знають, за допомогою яких засобів ефективніше навчати школярів. Якщо ми довіряємо їм своїх дітей, то чому б не довірити ще й вибір підручників, за якими нашим дітям навчатися? Видавці України готові конструктивно співпрацювати з Міністерством освіти та науки, Інститутом модернізації змісту освіти та готують пропозиції про такі зміни принципів відбору та фінансування підручників, що унеможливлюють корупцію. Бо судові позови – це один із найгірших шляхів вирішення суперечок. Чекаємо на зважене рішення апеляційної комісії.