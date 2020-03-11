Кризис в энергетической отрасли. Причины и последствия

С 1 июля 2019 г. в Украине начал работать Новый рынок электроэнергии. Вокруг запуска Нового рынка было много публичной дезинформации и манипуляций общественным мнением. Основной посыл манипуляций: «запуск нового рынка э/э в Украине приведет к катастрофическим последствиям для экономики страны и конечных потребителей Украины». «Идеологическим» центром паники и манипуляций общественным мнением был нынешний глава комитета Верховной Рады по вопросам энергетики Андрей Герус, на тот момент представитель Президента Украины в Кабмине.

Фото: EPA/UPG

Новый рынок был запущен в «безопасном» режиме (safe mode). Для этого в соответствии с изменениями от 24 июня 2019 г. в Правила рынка «на сутки вперёд» и внутрисуточного рынка были введены ценовые ограничения (“Price Caps” / Прайс кэпы). Уровень Прайс Кэпов был рассчитан Проектной группой USAID на базе комплексной модели рынка э/э Украины. Прайс-кэпы вводились на период 9 месяцев с момента запуска Нового рынка (до 1 апреля 2020 г.). Главная цель Прайс Кэпов была:

1) не допустить ценовых манипуляций на Рынке на сутки вперед (РСВ), которые могут нанести ущерб потребителям;

2) обеспечить экономически сбалансированную работу нового рынка на основе справедливой и открытой конкуренции между производителями и потребителями э/э.

Ситуация на РСВ была стабильной первые 2-3 месяца после запуска Нового рынка. В течение этого времени Герус возглавил вышеупомянутый Комитет и взял под контроль НКРЭКУ, установив жесткую вертикаль телефонного права через члена НКРЭКУ Дмитрия Коваленко, который формирует позицию Регулятора по всем вопросам нового рынка.

Первые попытки давления на Рынок электроэнергии Герус и его команда предприняли путем внесения 18 сентября 2019 г. изменений в Закон «О рынке электроэнергии», которые открыли неограниченный доступ для импорта э/э из России и Беларуси. Принятие этих правок произвело эффект взорвавшейся бомбы на украинском рынке. Отечественные производители (АЭС, гидро, ТЭС), которые конкурируют между собой на равных условиях в Украине, не имеют возможности продавать э/э в Россию и Беларусь (там рынок э/э находится под защитой государственной монополии ИнтерРАО и Белэнерго). При этом, э/э из России и Беларуси заходит на Украинский рынок по демпинговым ценам. В результате этих действий произошел первый обвал цен на РСВ, который составлял в отдельные периоды до 50% от экономически обоснованной цены. Украинские производители э/э понесли убытки в размере 2,9 млрд гривен. Нанесенный ущерб отечественному производителю вынудил команду Геруса в декабре 2019 г. отменить ранее принятые правки в Закон по импорту.

Вскоре после фиаско с Законом, Герус и его команда в НКРЭКУ начали атаковать Новый рынок через Регулятора и Кабмин. 26 ноября 2019 г. НКРЭКУ в экспресс режиме приняло ряд изменений в Правила рынка (цена на балансирующем рынке, ПСО, условия работы Гарантированного покупателя, и др.), против которых выступали практически все украинские производители, внешние эксперты и консультанты. Команду Геруса это не остановило. Принятие этих решений запустило подстроенный обвал цен на РСВ с декабря 2019 г. из-за того, что регистрировать сделки купли-продажи и торговать цивилизованно стало не выгодно. Новые правила Геруса делают экономически привлекательным вывод спроса в теневой сегмент балансирующего рынка. Последние три месяца энергосистема работает в режиме «сердечного приступа». Полностью утеряна логика ценообразования на РСВ. На рынке диктуют свои условия и получают сверхприбыли компании-манипуляторы и мошенники, прикрывая законность своих действий Правилами, которые были приняты группой Геруса в НКРЭКУ. Главные бенефициары этих изменений – компании-трейдеры, близкие к группе Геруса. Реальные производители несут миллиардные убытки, которые несовместимы с устойчивой работой энергосистемы Украины.

Многочисленные обращения представителей отрасли к Герусу и Регулятору игнорируются. Несмотря на то, что манипуляции на рынке были известны Регулятору, Оператору рынка, НЭК Укрэнерго еще с декабря месяца, корректировать ситуацию никто не торопится.

Текущее состояние энергетического и угольного секторов Украины является катастрофическим из-за огромного объема перекрестных долгов и искусственных проблем:

• ТЭС и ТЭЦ работают с убытками около 1 млрд грн /месяц;

• ГП Гарантированный покупатель находится на грани банкротства, что ставит под угрозу поставки электроэнергии населению;

• АЭС не продают 40% своего реального производства, их вытесняют «торговцы воздухом», долг перед ГП «Энергоатом» за произведенную в январе-феврале электроэнергию составляет 1,3 млрд грн;

• зеленая генерация не получила деньги за произведенную электроэнергию с декабря 2019 г. (долг по состоянию на 10 февраля 2020 г. составляет 2,2 млрд грн);

• государственный бюджет выделяет помощь для шахт в размере 3,2 млрд грн в 2019 г. (в 2020 г. предусмотрено 3,3 млрд грн), а местные бюджеты - генерирующим компаниям в размере около 2 млрд грн.;

• единственной прибыльной операцией на рынке электроэнергии в январе и феврале 2020 г. является так называемая «продажа воздуха». Одна из схем на 2,8 млрд грн расследована СБУ, вторая схема с прибылью 25 млн грн/сутки получила общественный резонанс в третьей декаде января.

• арифметическая ошибка НКРЭКУ с определением с июля 2019 г. тарифа НЭК «Укрэнерго» 35 коп/кВтч была исправлена в сентябре (23 коп/кВтч). Сотрудник курировавший данный расчет повышен в должности до Члена НКРЭКУ;

• принятие 18 сентября 2019 г. изменений в Закон «О рынке электроэнергии», разрешающих поставки импорта из РФ по прямым договорам, и их отмена только 4 декабря 2019 г.;

• принятие НКРЭКУ 26 ноября 2019 г. изменений в Правила рынка, делающих возможными продажу «воздуха» на рынке электроэнергии, и судорожные попытки откорректировать Правила в феврале 2020 г. При этом, трейдеры-продавцы “воздуха” утверждают, что работают в строгом соответствии с инспирированными Герусом Правилами;

• заявления о неоправданно высоких ценах на уголь в первой половине 2019 г. и выплаты более 2 млрд грн из бюджета на покрытие убытков и зарплат шахтерам из госбюджета во второй половине года.

Регулирование на свободном рынке сместилось в пользу поддержки спекулятивных операций (импорт электроэнергии из РФ, продажа “воздуха” на РСВ и т.д.), уничтожения собственного реального сектора и тотальный испуг инвесторов (долги ВИЭ, убытки ТЭС и ТЭЦ, ГП «Энергоатом» открывает кредиты в банках для выплаты заработной платы). Решения принимаются и через короткое время отменяются. Публичные заявления Геруса об успешном снижении тарифов не имеют ничего общего с реальным положением вещей, все его действия и “телефонное” влияние на регулятора и Укрэнерго разрушают энергетическую безопасность государства и со временем станут предметом разбирательства правоохранительных органов.