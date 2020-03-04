Куди варто спрямувати майже 3 млрд доларів, отримані від Газпрому?

Вважаю, що отримані від "Газпрому" 2,9 мільярдів доларів доцільно направити на погашення заборгованості України перед МВФ, зменшивши дефіцит Державного бюджету, та в подальшому при коригуванні Держбюджету 2020 року вивільнені кошти перерозподілити для збільшення видатків на фінансування медицини та інфраструктури, як того вимагає Президент України.

Фото: EPA/UPG

Йдеться про 2,9 мільярди доларів, які в кінці 2019 року Україна отримала від Росії на виконання рішення Стокгольмського арбітражу за підсумками судового позову по транзиту газу між "Нафтогазом" і "Газпромом".

30 січня 2020 року голова Нафтогазу Андрій Коболєв в інтерв’ю телеканалу «Україна 24» повідомив, що отримані від Газпрому 2,9 мільярда доларів компенсації за рішенням Стокгольмського арбітражу перебувають на рахунках Нафтогазу і Компанія очікує, поки уряд визначить як використати ці гроші.

Допоки уряд знаходиться в процесі визначення, пропоную Кабінету Міністрів та Офісу Президента пригадати 2014 рік, коли заборгованість Нафтогазу за газ перед "Газпромом" в загальній сумі 3,1 мільярда доларів погашалася за рахунок коштів, отриманих від МВФ.

Саме запозичення МВФ, які наразі потрібно віддавати, були направлені у 2014 році на погашення боргу Нафтогазу перед Газпромом в сумі 3,1 мільярда доларів. При цьому половина із зазначеного боргу - це борги Нафтогазу під керівництвом пана Коболєва.

То може замість того, щоб повертати зовнішні запозичення, створюючи піраміду з випуску ОВДП, настав час для Нафтогазу повернути борг? Логічною відповіддю на це питання буде спрямувати отримані в кінці 2019 року 2,9 мільярди доларів за їх прямим призначенням – на погашення заборгованості перед МВФ. Втім, в такому випадку Мінфін буде позбавлений «солодкого» права обґрунтовувати «необхідність» випуску ОВДП нібито відсутністю джерел для погашення зовнішніх запозичень – а це напевне не входить у плани новітнього уряду.

Для розуміння мотивів моєї пропозиції, надаю перелік документів та посилання від 2014 року, де йдеться про механізми погашення боргу Нафтогазу перед Газпромом за рахунок коштів МВФ:

1. Лист про наміри Уряду України і Національного банку України до Міжнародного валютного фонду від 18 серпня 2014 року.

2. Постанова Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2014 р. № 302 Про збільшення статутного капіталу Національної акціонерної компанії “Нафтогаз України”

3. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 жовтня 2014 р. № 1045-р Про забезпечення енергетичної безпеки України та Європейського Союзу в осінньо-зимовий період 2014/15 року

4. Інтерв'ю Міністра енергетики та вугільної промисловості Юрія Продана «Україна буде віддавати борги "Газпрому" коштами МВФ»

Нагадаю, що в межах домовленостей щодо продовження транзиту газу, укладених у Мінську 20 грудня, російський «Газпром» наприкінці грудня 2019 р. погасив свій борг перед Україною за рішенням Стокгольмського арбітражу на суму понад 2,9 мільярда доларів. Отриманий платіж «Газпрому» включав погашення як невиплаченої раніше частини присудженої компенсації (2,56 млрд доларів), так і відсотків, накопичених з дати оголошення рішення 28 лютого 2018 року. Сумарно «Газпром» за рішенням Стокгольмського арбітражу заплатив «Нафтогазу» 5 мільярдів доларів: частину виграшу (2,1 мільярдів доларів ) Нафтогаз змушений був повернути Газпрому для погашення власної заборгованості за газ, використаний у 4 кварталі 2013р та 1-2 кварталах 2014 року.

Зарахування вищезазначених коштів до Державного бюджету здійснити дуже просто – за аналогією з розпорядженням Кабміну від 26 грудня 2019 р. № 1339-р «Про рішення загальних зборів акціонерного товариства “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”, яким уряд зобов’язав Нафтогаз у грудні спрямувати частину чистого прибутку за дев’ять місяців 2019 року в сумі 8,5 мільярдів гривень на виплату дивідендів до державного бюджету.

Декілька днів тому міністр фінансів Оксана Маркарова в інтерв'ю виданню Finclub заявила, що сьогодні шлях, яким ці гроші потраплять у державний бюджет, є найпершим питанням для Уряду. Податковий кодекс чітко визначає, що це звичайне надходження, яке збільшує прибуток компанії "Нафтогаз". За словами міністерки, після аудиторського висновку прибуток буде затверджений до розподілу. Вона також сподівається, що до того часу вже буде зрозумілим питання і щодо макропрогнозу, і змін до бюджету.