Влада ускладнює життя малозабезпечених сімей

Урядовим проектом Закону N 2494У, який Зе-влада планує найближчим часом прийняти, буде погіршено умови соціального захисту малозабезпечених сімей, зокрема:

1. Передбачається жорстка процедура перевірки соціально-майнового стану малозабезпеченої сім’ї під час надання відповідної державної соціальної допомоги.

При цьому порядок проведення такої посиленої перевірки визначатиметься не законом, а підзаконним актом Уряду.

2. Скасовується підвищення на 10% рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини (для дитини з інвалідністю – на 20%);

Також скасовується підвищення розміру державної соціальної допомоги на кожну дитину віком до 13 років на 250 гривень, на кожну дитину віком від 13 до 18 років - на 500 гривень;

Скасування підвищення рівня забезпечення прожиткового мінімуму для кожної дитини з малозабезпеченої сім’ї та скасування підвищення розміру державної соціальної допомоги - означає зменшення розмірів допомоги!

Це суперечить ст. 22 Конституції, якою не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод при прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів.

Із чинного законодавства виключається перелік документів, які подаються для призначення допомоги, натомість визначення цього переліку покладається на Уряд. З огляду на антисоціальну спрямованість урядової політики загалом та зміст цього проекту зокрема, це загрожує додатковими ускладненнями для громадян в одержанні соціальних виплат.

Уповноваження Зе-Уряду визначати умови соціального захисту малозабезпечених сімей суперечить п. 6 ст. 92 Конституції, відповідно до якого основи соціального захисту визначаються виключно законами.