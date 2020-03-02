Що, як і для кого будує Міністерство оборони

Фото: inforesist.org

На перший погляд - дивне поєднання цегли, чорнил та смартфона. Тому одразу варто пояснити логіку таких дій: ефективно управляти таким «монстром», як господарство Міноборони, можна тільки через цифровізацію процесів і електронний облік всього, що відбувається.

Вдумайтесь: під управлінням Міноборони та Збройних Сил знаходиться 465 тис га земель (насправді 518 тис га, але частина знаходиться на тимчасово окупованих територіях), мільйони квадратних метрів нерухомості (велика частина якої використовується як попало та ким попало), 1328 (!) житлових будинків, при цьому квартирна черга військовослужбовців ЗСУ складає 46,5 тис осіб (це окреме маленьке місто). А ще МОУ щороку будує, реконструює та ремонтує тисячі об'єктів - це означає, що в кожній області України постійно відбувається будівництво десятків військових об'єктів («Про це ніхто знає» - окрема тема, яку ми, нова команда Міноборони, беремося виправити).

Пам’ятаєте проєкт будівництва 184 казарм поліпшеного планування? Це будівництво супроводжувалось неефективністю та корупційними скандалами - за два роки збудували ледве третину від запланованого.

За останні (чи як люблять казати військові - крайні) 6 місяців, силами Міністерства введено в експлуатацію 40 казарм поліпшеного планування (ще 10 - вже збудовані, але поки не укомплектовані меблями). Це, в середньому, казарма-дві щотижня, тобто щотижня мінімум 125 військовослужбовців-контрактників отримували сучасні умови для проживання.

Як вдалось досягти цього результату?

Перейнявши владу (і відповідальність!), ми:

1. В першу чергу провели масштабний експрес-аудит усіх об'єктів (і не тільки казарм поліпшеного планування - а й ще з тисячу інших).

2. Зупинили «розмазування тонким шаром» коштів платників податків на об’єкти будівництва, де взагалі не було жодних перспектив завершення, але котрі за інерцією продовжували фінансуватись.

3. Запросили ВСІХ підрядників будівництва на нараду в Міноборони, де чітко задекларували прозорість і нульову толерантність до корупції і «рішал» (прямим текстом сказали – «нагору більше нікому нічого не заносити і повідомляти про будь-які випадки корупції МОУ та правоохоронні органи»).

4. А щоб це не було пустими словами - додатково організували взаємодію з антикорупційними організаціями (зокрема, НАКО та StateWatch - дякую, колеги) та правоохоронними органами - це на додаток до масштабних аудитів та перевірок силами підрозділів Міноборони та Генштабу.

До речі, курсанти київського ВІТІ створили для нас систему низового моніторингу Ground Control, яка дозволяє будь-який об'єкт військового будівництва сфотографувати в додатку і система автоматично підвантажить його до картки об'єкту - таким чином кожен охочий зможе сповістити МОУ про хід будівництва.

Важливою частиною військової інфраструктури країн НАТО є модульні польові табори - міні-містечка для військових, які швидко розгортаються і там само швидко можуть бути переміщені в разі необхідності. В кінці минулого року ми реалізували перший такий проєкт в ЗСУ - всього за 3 місяці з'явилося модульне містечко Воздвиженка, де зараз розміщується танковий батальйон.

Це - перший наш модульний табір, ми врахували недоліки і ставимо будівництво таких таборів-містечок «на потік» - вже в наступному кварталі очікуйте від МОУ запрошень відвідати нові модульні табори.

Важливим і вкрай непростим спадком виявилось для Міноборони будівництво та модернізація складів і арсеналів. Шахрайство з авансуванням на будівництві трьох об'єктів та колапс структур «Укрбуду» залишив армію з 900-мільйонною дірою в програмі реалізації зведення сучасних сховищ боєприпасів.

Паралельно із розв'язанням даної складної ситуації ми, враховуючи критичність безпечного зберігання боєприпасів, запустили роботи на двох інших об'єктах - а для цього відпрацювали з колегами-антикорупціонерами проєктний контроль за будівельно-монтажними роботами та застосували ноу-хау в контролі використання авансованих коштів. Наразі на десятках майданчиків вже з'явились бетонні конструктиви майбутніх сховищ (при цьому роботи почались лише три місяці тому!). Додатково наголошу - будівельні роботи проводяться в режимі максимальної захищеності, тому кожен бетоновоз проходить більш серйозну перевірку, ніж пасажири в аеропорту.

Наприкінці торкнусь найбільш важливої теми - забезпечення житлом військовослужбовців. Навмисне її виокремив, тому що вирішити питання житлової черги одним лише будівництвом - нереально. Найпростіші підрахунки говорять, що за нинішніх темпів житлового будівництва закривати чергу ми будемо ще років 40.

Потрібні принципово інші підходи.

Звісно, ми продовжуємо ефективно використовувати кошти платників податків для вирішення житлових питань військовослужбовців - минулого кварталу ми закупили більше квартир (290!), ніж за всі попередні квартали 2019 року, та ще й за суттєво нижчими цінами, а також добудували два 40-квартирних будинки в Мукачеві та Володимир-Волинському. І до того ж встигли видати 32 сім'ям компенсацію за неотримане постійне житло.

Проте, ключовим є реформування підходів до житлового забезпечення. Україна - єдина з пострадянських країн, що купує-будує квартири для армії. Передові країни, особливо наші партнери по НАТО, давно відійшли від такого виду забезпечення - натомість, використовують монетарне забезпечення. Це і фінансовий лізинг, і пільгове кредитування тощо. В Міноборони ми розробили і вже почали впроваджувати депозитно-монетарний підхід: він передбачає, що військовослужбовці, які вперше підпишуть контракт в цьому році, будуть забезпечуватись на час служби штатно-посадовим житлом (це вдосконалений вид службового житла, що не дозволяє відчужити його від Міноборони, як зараз), а зі збільшенням вислуги для них діятиме на вибір або пільгове кредитування, або нарахування коштів на закритий депозит в одному з державних банків. Основна «фішка» - ми відходимо від принижуючої людську гідність системи роздачі квартир, коли люди десятками років не можуть отримати від держави належне їм житло!

Це реформування вимагає великої нормотворчої роботи - і ми плідно працюємо з Урядом та Парламентом. Нами вже подані законопроєкти про штатно-посадове житло та про депозитно-монетарну програму, ведеться важлива роз'яснювальна робота (і цей блог – теж частина цього процесу).

Нові підходи в забезпеченні дозволять нам зафіксувати проблему квартирної черги (до речі, в кінці 2019 року ми опублікували квартирні списки онлайн, а попереду - електронна квартирна черга) і не давати їй рости надалі - навпаки, ми ставимо план в наступні 5 років прибрати це явище взагалі. Ключове в цьому - забезпечення військовослужбовців житлом за небюджетні кошти: ЗСУ оперують величезною кількістю надлишкового майна та земель, яке представляє велику комерційну цінність для забудовників, що готові забезпечувати військовослужбовців інвест-житлом. Розуміючи величезну корупціогенність цього підходу, Міноборони разом з колегами-депутатами в рамках парламентської робочої групи готує законопроєкт «Про забезпечення військовослужбовців житлом за небюджетні кошти», що покликаний врахувати всі ризики інвест-будівництва на землях оборони та зробити цей процес максимально прозорим для громадськості. Паралельно ми підготували перелік земельних ділянок на конкурси під інвест-забудову, і найближчим часом його опублікуємо та винесемо на Кабмін. А два наших головних управління (Головне квартирно-експлуатаційне управління та Головне управління майна та ресурсів) вже наступного тижня будуть об'єднані в одне Головне управління активів, що об'єднає всі розкидані землі і фонди в єдиний електронізований облік. Це дає змогу системно виходити з новими і новими пропозиціями під інвест-будівництво - прозоро, відкрито і без корупції! (Говорячи про корупцію - Міноборони боротиметься за 33000 квадратних метрів в престижних Новопечерських Липках - чи знали ви, що це колись було військове містечко?

Маховик змін в Міноборони запущено, і він набирає потужних обертів. Так, ми не завжди на 100 відсотків повністю встигали інформувати про все, що робиться, тому що обсяг роботи в рамках досягнення наших амбітних цілей не залишає часу на спілкування не тільки з громадськістю, але й з власними сім'ями. Проте кістяк команди реформ вже обріс м'язами і плоди наших зусиль з'являються щодня.

Адже нами керує чітка місія: «перетворити квартирну чергу в чергу бажаючих служити в армії».