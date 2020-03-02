Восемь вредных привычек, ворующих нашу молодость

Большую часть жизни мы проводим в состоянии “автомата”. Состояние неосмысленное, транс или непроизвольный гипноз. Понаблюдайте за собой в течение дня, частенько бывает: взгляд остановлен, или слишком сосредоточен, или расслаблен. Мозг дремлет.

Речь пойдет не о курении или алкоголизме и даже не об обжорстве.

Бодрствование или сомнамбулизм - это наш выбор!

Капля за каплей, каждый день, некоторые привычки воруют нашу молодость. Мы и только мы во многом виноваты, а не экология или возрастные изменения.

Фото: mandira.id

Первая привычка - гаджетозависимость.

Мы проводим там уйму времени. Не пишу о вреде для интеллекта (за это время можно выучить иностранный язык, прочесть книгу, послушать прекрасную музыку, общаться с умными людьми).

Бедное тело: шея вытянута к экрану, как у шахматного коня (понаблюдайте за собой).

Каждые 2-3 сантиметра наклона головы прибавляют 3-4 кг к весу головы. Нагрузка на мышцы шеи, как будто мы привязали к голове пятилитровый бутыль воды. Организм начинает укреплять мышцы шеи и спины, в частности – седьмого шейного позвонка, грубой соединительной тканью.

А это “холки“ и “горбы”, пережимающие нервные окончания и сосуды, несущие кровь к голове.

Это ведет к застою жидкости, а соответственно – отекам. Это мы видим, как вторые подбородки, брыли, морщины лба, мешки под глазами.

Вторая привычка – пить мало воды.

О пользе чистой воды даже напоминать не буду. Напомню одно: пить теплую воду важно и нужно из расчета 30грамм на 1 кг веса.Увлажненная кожа, выведение токсинов. Все знаете.

Один не выпитый стакан воды в день - это синдром хронической усталости, а синдром хронической усталости - это вялотекущий рак.

Третья привычка - читать или работать лежа.

Напряжение рук, по мышечным цепям волна мышечных сокращений передается на спину, шею, затылок. Поджимая подбородок, вся поверхность шеи укорачивается. Там пережимаются лимфатические и кровеносные сосуды. Нарушается циркуляция. Затрудняется поступление кислорода к головному мозгу.

Четвертая привычка – чрезмерно активная мимика.

Многократные сокращения мышц вызывают овраги и трещины.

И вас не спасут никакие инъекции красоты!

Пересмотреть эту вредную привычку просто необходимо.

Желательно пользоваться натуральной немецкой косметикой Доктор Белтер с особым фокусом на расслабление мимических морщин. Нужно обязательно наносить на кожу вокруг глаз крем на основе высококачественных идентичных коже компонентов. Крем для шеи в зоне декольте с 20 лет в ежедневных уходах.

Пятая привычка – сидеть нога за ногу.

Пережимаются кровеносные сосуды и малоберцовый нерв.

Это может способствовать повышению давления!

Шестая привычка – отказ от шапок и шарфов в холода.

Переохлаждение ведет к проблемам мышечного аппарата лица.

Это спазмирует лимфатические сосуды. А так как голова - логово хронических воспалительных процессов (хронический тонзиллит, пародонтит, отит, гайморит) и место инъекций красоты, то во избежание нежелательных последствий и осложнений нужно утепляться!

Седьмая привычка – походка.

Если вы ходите как мишка косолапый (а еще на непонятной конструкции под названием - каблук) - здоровье точно пострадает!

Смещается центр тяжести, боль в лодыжках, пояснице, плечах, раздражаются нервные окончания и страдает иннервация всех органов.

Человеческая походка уникальна и неповторима. Ходим, выпрямив спину, расправив плечи, приподняв подбородок, втянув живот и немного расставив стопы. В удобном положении грудная клетка расправлена и дыхание свободное и ровное. Раскачивать плечами и вилять бедрами не нужно. Важно, чтобы земли касалась пятка (или каблук). Удобной и наиболее красивой считается походка, со слегка раздвинутыми носками.

Шествуйте уверенно и красиво - средним шагом, не семенящим и не аршинным.

Делайте суставную гимнастику по утрам.

Ходите в качественной обуви. Закажите ортопедические стельки, если большую часть дня проводите на ногах.

Восьмая привычка - нехватка сна.

Грубейшее нарушение биоритмов годами.

Ложиться спать нужно до 23.00. В это время идет восстановление надпочечников.

Эпифиз вырабатывает гормон молодости и долголетия – мелатонин. Если мы бодрствуем в это время, то сонливость нас будет настигать днем (организм будет таки пытаться его выработать днем). Желчный пузырь (с 23.00) плавно переходящий в работу печени ( 1.00-3.00).

Хроническое недосыпание грозит выработкой гормона стресса – кортизола. А это серый цвет лица, выпадение волос и другие радости.

Поэтому шаг за шагом, изо дня в день – осознанно живем!

С каждым днем во всех отношениях я становлюсь все лучше и лучше - наш девиз!