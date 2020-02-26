Потери граней человеческих чувств: преступный путь от Холокоста до Ходжалы

Современные писатели Эдит Ева Эгер и Эсме Швалль-Вейганд в романе, посвященном Холокосту , имея в виду еврейскую девушку, пишут: «Она пережила неописуемые ужас и жестокость…» (Эдит Ева Эгер, Эсме Швалль-Вейганд. Выбор). Еврейская писательница Хезер Моррис в прологе своего романа, также посвященному трагедии ХХ века Холокосту, пишет: «Одно дело – наносить татуировки на руки мужчин, но уродовать тело молодых девушек – это ужасно» (Хезер Моррис. Татуировщик из Освенцима).

Фото: EPA/UPG

В самом деле, Холокост – это трагедия человечества. Он унес из жизни около 60% евреев Европы. Холокост («всесожжение») как процесс преследования и массового уничтожения нацистами представителей различных этнических и социальных групп в период существования нацистской Германии, не забывается и каждый год отмечается церемониями. В прошлом году президент США Д.Трамп, выступая в Мемориальном музее Холокоста в Вашингтоне в День памяти павших (Remembrance Day), говоря об одной жертве Холокоста — известном еврейском писателе Эли Визеле, выразил: «Перед его юными глазами медленно умирал в Бухенвальде его отец. Он пережил бесконечный кошмар убийств и смерти и впечатал в нашу коллективную совесть долг всегда помнить эту длинную тёмную ночь, чтобы никогда не дать ей повториться»!

Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу 27 января 2020 года, выступая с речью на ужине по случаю 75-й годовщины освобождения нацистского концлагеря Аушвиц-Биркенау, заявил: «…Это – ужасная трагедия еврейского народа и трагический урок для всего человечества…Об этом нужно говорить. Молодое поколение должно знать эти истории, знать об ужасах Холокоста, чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова». (Это урок для всего человечества: речь Зеленского по случаю Дня памяти жертв Холокоста).

Без волнения невозможно прочесть все вышесказанные мысли о трагедиях людей, переживших Холокост. Для азербайджанского народа вдвойне тяжело даже слышать эти слова. Мы не только в ХХ веке пережили все ужасы идеологизированных репрессий, гонений, депортаций из родных земель, многочисленные резни армянами безвинных сородичей в разных регионах Южного Кавказа и Анадолу, но имеем совсем свежую память о трагедии конца XX века – геноциде Ходжалы. И, в контексте вышеприведенных слов о геноциде, Ходжалы представляется большим промахом цивилизованной части мира в борьбе за неповторение геноцидов, в какой бы стране это ни было. А ведь все еще говорят о долге «…всегда помнить эту длинную тёмную ночь, чтобы никогда не дать ей повториться» и призывают к тому, «…чтобы на этой планете никогда ничего подобного не допустить снова»!

А где была допущена ошибка?! Это – риторический вопрос или момент истины? А, может быть, – своеобразная иронизация того аспекта истории, который формируется из двойных стандартов? Но есть одна истина: геноцид в любом своем проявлении – это удар по всему человечеству! Ходжалы – тому яркий пример!

Ходжалы для нас – та «мучительная история, которую трудно забыть». Некоторые говорят, что там погибли «всего» 613 человек. Для одного маленького поселка это – очень много, да и приводить статистику в таких трагических случаях – очень безнравственно. А, главное – то, что в Ходжалы убивали безоружных людей по национальному и религиозному признаку. А это и есть чистый геноцид. Убивали с особой жестокостью, заживо сжигая стариков, женщин, детей (вспомните «всесожжение»), зарезали живот беременных, бросали в колодцы живых людей. Это был особый зверский метод уничтожения гражданского населения.

Фото: sputnik.az

Фактически это признали преступные руководители Республики Армения. Вот, что они сказали о Ходжалинской резне. К примеру, первый президент Армении Левон Тер-Петросян: «на войне, как на войне» (известное изречение Наполеона). Серж Саркисян: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что… армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло…». Это – чистейший и зловещий геноцид! Если бы Наполеон был жив, услышав повторения слова от бывшего президента Армении, сказал бы: «нет, это на геноциде, как на геноциде»!

А, самое главное, никак не вкладывается в логические рамки человеческого мышления: как такие зверства против человечности могли сотворить представители того народа, которые во всему миру пытаются всеми правдами и неправдами навязать «так называемый» армянский геноцид? Это еще раз свидетельствует о том, что эти люди никогда не сталкивались с такой ужасной трагедией! Иначе, народ, прошедший через такие ужасы, никогда в будущем не совершил бы подобные зверства.

В мировых СМИ приведены многочисленные факты о том, что произошло в Ходжалы в ту страшную для человечества ночь. Приведем только некоторые из них. Правозащитная организация «Мемориал»: «…в результате обстрела города неустановленное количество мирных жителей погибло на территории Ходжалы…Армянская сторона практически отказалась предоставить информацию о количестве погибших таким образом людей»; …беженцы, идущие по «свободному коридору», на территории, примыкающей к Агдамскому району Азербайджана, были обстреляны, в результате чего много людей погибло… Часть беженцев…в основном, женщины и дети (точное количество установить невозможно), замёрзла во время скитаний по горам; часть, по показаниям прошедших в Агдам, была пленена у сел Пирджамал и Нахичеваник. Есть показания уже обменянных жителей Ходжалы, что некоторое количество пленённых было расстреляно»; (Доклад правозащитного центра «Мемориал» о событиях в Ходжалы).

Как сообщала правозащитная организация «Human Rights Watch», «толпа жителей…когда они приблизились к границе с Азербайджаном, они натолкнулись на армянский вооружённый пост и были жестоко расстреляны»( Human Rights Watch World Report 1993 — The Former Soviet Union)

А вот слова российского телерепортёра Юрия Романова, вместе с нашим известным журналистом Чингизом Мустафаевым, первым побывавшим на месте трагедии, читать без волнения и скорби просто невозможно. Вот какая была виденная картина российского журналиста: «Я выглядываю в круглое окошко (вертолёта) и буквально отшатываюсь от неправдоподобно страшной картины. На жёлтой траве предгорья, где в тени ещё дотаивают серые лепёшки снега, остатки зимних сугробов, лежат мёртвые люди. Вся эта громадная площадь до близкого горизонта усеяна трупами женщин, стариков, старух, мальчиков и девочек всех возрастов, от грудного младенца до подростка… Глаз вырывают из месива тел две фигурки — бабушки и маленькой девочки. Бабушка, с седой непокрытой головой, лежит лицом вниз рядом с крошечной девочкой в голубой курточке с капюшоном. Ноги у них почему-то связаны колючей проволокой, а у бабушки связаны ещё и руки. Обе застрелены в голову. Последним жестом маленькая, лет четырёх, девочка протягивает руки к убитой бабушке. Ошеломлённый, я даже не сразу вспоминаю о камере…(Романов Ю. В. "Я снимаю войну...". Школа выживания. — Права человека, 2001. Архивировано 4 августа 2012 года.).

Корреспондент «Washington Post» сообщил: «В Агдаме увидел, что из 7 привезённых в больницу погибших двое были детьми, трое — женщинами и одна из женщин была расстреляна, в упор. Репортёр «Би-Би-Си» также сообщил о более, чем ста трупах мужчин, женщин и детей, зарезанных армянами. Среди них были трупы женщин и детей, застреленных в голову.

А вот как описывает увиденное на месте резни корреспондент лондонской «The Times» А.Ливен: «Две группы — видимо, две семьи, лежали рядом, — руки женщин пытаются прикрыть детей. У некоторых из них, включая маленькую девочку, были чудовищные раны на голове: фактически осталось только лицо. Выжившие рассказали, что армяне расстреливали их в упор, уже лежащих на земле (Anatol Lieven. Bodies Mark Site of Karabagh Massacre. // The Times, London, 3 марта 1992).

Мы можем привести еще сотни и даже тысячи фактов, свидетельствующих о зверстве армян, но не хотим играть на чувствах скорби уважаемых читателей, завершаем описание фактов словами корреспондента издания «Известия» Вадима Белых. Этот честный журналист так описывал увиденную картину: «Время от времени в Агдам привозят обменянные на живых заложников тела своих погибших. Но в ночном кошмаре такого не привидится: выколотые глаза, отрезанные уши, снятые скальпы, отрубленные головы… Издевательствам предела нет».

Да, точно и метко сказано: издевательствам и зверствам по отношению к мирным людям со стороны армян предела нет! Точно такое же было сотворено и в Холокосте. Большинство преступников, совершивших Холокост, получили свое наказание. Но, к большому нашему сожалению, виновники зверств, которые известны, до сих пор ходят по земле свободно и безнаказанно.

И сегодня, когда речь идет о зверствах и подлых поступках армянских террористов-сепаратистов, меняется логика «демократов», «либералов», «авторитаров», «проповедников гуманности», «защитников человеческих, особенно женских прав»! Вот почему, господа, наш вопрос не риторический. Нам надо задуматься, как нам представляется над очень актуальным и жизненно важным вопросом для всего человечества: «как докатился мир от Холокоста до Ходжалы»?

И существуют ли сегодня конкретные механизмы международного права, с помощью которых мы могли бы дать объективную, непредвзятую оценку геноцидам и, одновременно, не допустить их повторение в будущем? Уверен, что существует! Современное международное право имеет богатую историю, гибкий механизм реализации и авторитетные международные организации. Остается только действовать без двойных стандартов, объективно, быть справедливым судьей, иметь совесть и гуманность!

Хотелось бы завершить эту маленькую, но полную скорби мыслительную экскурсию к одному из печальных дней нашего гордого народа следующими словами известнейшей американской телеведущей Опри Уинфри, которая в своем 9-летнем возрасте тоже стала жертвой насилия: «Выбор» – это…и напоминание о том, что у каждого из нас есть возможность обращать внимание на то, что мы потеряли, или же на то, чем мы все еще владеем»! Для того, чтобы сохранить то, чем владеет человечество как единый организм, оно должно честно признать те потери, которое оно же понесло в Ходжалинском геноциде!