Level Up можливостей для платників податків

Щороку міжнародний бізнес-форум LEVEL UP UKRAINE збирає близько 800 учасників - представників бізнесу з різних країн світу. На один день Київ стає майданчиком для обговорення локальних та глобальних трендів суспільства, для формування нових партнерських зв’язків, пошуку інвесторів та розвитку екосистем. Цей рік не став винятком. Вже вчетверте цей захід об’єднав активних однодумців, націлених на зміни та перетворення прогресивних ідей в реальність. Наскрізною ідеєю форуму стало обговорення принципів створення більшого. На практиці мова йшла про ефективні та взаємовигідні об’єднання бізнесу, громадського сектору та держави задля подальшого залучення інвестицій та розвитку. Цей захід мав також і неабияку практичну користь.

Фото: avcadvisory.ru

Невеличкий відступ. Пригадаймо, що у січні на міжнародному форумі у Давосі, президент нашої країни, Володимир Зеленський, анонсував для інвесторів так звану «нову фішку» - «інвестиційну няню», яка опікуватиметься іноземними інвесторами. Чи була ця ідея пророблена заздалегідь? Чи обговорювалась вона на рівні виконавчої влади? Очевидно, що ні. На самому заході жоден учасник не почув конкретики щодо змісту цієї ініціативи. Механізм реалізації проєкту почав розроблятися вже після повернення в Україну. Наразі законопроект по цій ініціативі у процесі підготовки, про що заявляв міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Українські бізнесмени озвучили різні оцінки щодо «інвестнянь». Вони в черговий раз наголошували на необхідності реального реформування судової, податкової системи та створенні прозорих і рівних умов для розвитку бізнесу. На мою думку, навіть саме формулювання «няня» може бути трохи образливим для бізнесу. Але, не будемо зараз занадто прискіпливими. Трохи терпіння. Час покаже, що з цього вийде.

Повернемося до події LEVEL UP UKRAINE. Поки український бізнес намагається розвиватися в наявних умовах, а іноземні інвестори придивляються до України, на бізнес-форумі відбулись знакові події. По-перше, це підписання Угоди про партнерство та співробітництво між Європейським Економічним Сенатом та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» строком дії на 5 років.

Що це означає для членів Асоціації платників податків? У документі чітко окреслені питання, які передбачені в цій угоді. І я хочу привернути увагу бізнесу на цей перелік, адже саме по цих питаннях вони можуть отримувати потужну підтримку на національному та європейському рівнях. Отже, співпраця між Європейським Економічним Сенатом та Всеукраїнською громадською організацією «Асоціація платників податків України» передбачає:

• партнерство та взаємодопомогу у захисті прав та законних інтересів платників податків у економічній, правовій, соціальній та інших сферах їх діяльності;

• розширення міжнародних зв'язків;

• налагодження правильних контактів та створенні рамки для прямих іноземних інвестицій в Україні;

• створення довіри, в тому числі правової безпеки та захисту прав власності;

• підтримку та сприяння розвитку експортної діяльності тощо.

Окрім цього, за угодою буде створено Міжнародну Експертно-Консультаційну Раду як спільний напрямок діяльності та базу експертів і консультантів, що можуть забезпечити супровід діяльності і захист прав та інтересів платників податків – членів ЄЕС та ВГО АППУ – на національному та міжнародному рівнях. Чи не перегуються озвучені плани із ідеєю опікунства від «інвестиційних нянь»? Громадський сектор вже має реальні наробки по цій темі. Можливо варто об’єднати зусилля та створити щось більше? Нагадаю, що саме про це йшла мова на форумі LEVEL UP UKRAINE. Експертний досвід та синергія завжди допомагають отримати швидкий та позитивний результат. В нашому випадку – це реальні зміни для бізнесу, які він очікує із нетерпінням.

І друга подія, яка викликала у мене почуття гордості. Це обрання Грігола Катамадзе (президента «Асоціації платників податків України») Віце-президентом Європейської асоціації платників податків. Мої вітання! Я мав честь познайомитися із паном Гріголом під час заходу. Він очолюватиме Європейську асоціацію разом із іншими Віце-президентами, які є президентами національних асоціацій Швеції, Німеччини, Франції та Фінляндії. Це чудовий приклад того, як на міжнародному рівні цінується український досвід та експертиза із впровадження принципів вільної ринкової економіки та подолання бюрократії. А ще це свідчення того, що діяльність громадських організацій прискорюватиме рух України на шляху до європейської спільноти.