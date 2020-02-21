Месяц назад вся страна с недовольством обсуждала повышение зп министрам и чиновникам до 100 тыс.грн и выше в месяц. Тогда президент Владимир Зеленский вызвал Гончарука на ковёр и поручил снизить непомерные зарплаты. А также обязал подготовить отчёт о работе Кабмина за пять последних месяцев.

Этот отчёт правительство подготовило. Но и тут не обошлось без скандала. Кабмин заказал написание этого документа частной пиар компании за 84 тыс. грн. бюджетных средств, что вызвало новую волну критики в соцсетях.

21 февраля наступил тот самый час «Ч»и премьер Гончарук со всем составом Кабмина пришёл в Раду с отчетом. Правда, когда премьер выступал с трибуны с докладом, его не слушали не только депутаты оппозиции, но и провластной «Слуги народа».

Гончарук назвал главную ошибку правительства - провал коммуникации. Добавив, что, если кто-то думает, что у правительства нет достижений за пять месяцев, то это неправда. По его мнению, экономика Украины растёт больше, чем в Европе. И это при падении промышленного производства и «дыре» в бюджете. Ведь только за январь 2020 доходы общего фонда государственного бюджета не выполнены на 13,8 млрд гривен или на 24,5%. Реакция депутатов на отчёт была неоднозначной. Даже в «Слуге» признают медленные темпы работы Кабмина и явные ошибки, что может не уберечь Гончарука от отставки даже при иммунитете до 4 октября 2020.