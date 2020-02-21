Налог на выведенный капитал - это реинвестирование в развитие украинского бизнеса

Модель налогообложения налогом на выведенный капитал работает в Эстонии еще с 2000 года, в Грузии с 2017 года, в Латвии с 2018 года. И после перехода на новую модель налога на прибыль в этих странах начал расти ВВП. К тому же, по легкости ведения бизнеса в рейтинге Doing Business - 2020, где важную роль играет и подход к налогообложению прибыли, Грузия заняла 7 место, Эстония - 18, Латвия - 19, а Украина, к моему сожалению - 64 место . Это результат неплохой для Украины, но не лучший даже среди стран постсоветского пространства.

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Пока идея введения налога на выведенный капитал по замкнутому кругу обсуждается и рассчитывается, Украина уже пятый год подряд теряет имеющиеся конкурентные преимущества, которые до сих пор не реализованы.

По своей последовательной упорной борьбе за НВК отмечу следующее.

Внедрение НВК, предусматривающего отсрочку уплаты налога до момента вывода средств из оборота предприятия, предусмотрено проектом Налогового кодекса Развития (НКР). Для разработки проекта, основные положения которого базируются на требованиях современности, АНУ привлекали авторов НВК, представителей профильных организаций, ученых, представителей бизнеса и органов исполнительной власти. Проводилось его широкое обсуждение. В течение трех лет представители Ассоциации посетили почти все регионы Украины, и там бизнес-сообщество поддерживает идею введения налога на выведенный капитал. Они четко осознают, что в отличие от налога на прибыль предприятий, НВК упрощает администрирование, снижает дискреции, позволяет показывать реальную прибыль, уменьшает вмешательство государства в экономику, останавливает отток капитала и оздоравливает экономику.

Наши специалисты сделали анализ программ кандидатов в президенты Украины и установили, что из 44 кандидатов 11 пообещали введения НВК вместо налога на прибыль предприятий. Позволю себе процитировать Президента Украины Владимира Зеленского: «Замена налога на прибыль налогом на выведенный капитал даст бизнесу больше свободы для развития и снизит административное давление». И для нас совершенно непонятным является то, почему законодательная и исполнительная власть не прислушиваются к потребностям украинского бизнеса, к предвыборным обещаниям Президента. Да, действительно многое сделано в «турборежиме», приняты законы, однако, как мы считаем, они не являются первоочередными. Есть над чем работать, в конце концов, есть ряд обещаний, крайне важных для бизнеса и экономики страны, однако их принятия почему-то все откладывается.

19 июля 2019 представители бизнеса, и в том числе я, как член наблюдательного совета Украинской Рады Бизнеса, в которую к тому времени уже входило 75 бизнес-ассоциации, подписали Декларацию о намерениях по проведению реформ в политической партией «Слуга народа» и другими ведущими политическими партиями по проведению реформ в Украине. В ней одной из ключевых задач для реформирования страны в части существенного обновления и либерализации налогового законодательства была «замена дискреционного налога на прибыль предприятий инновационной моделью налогообложения выведенного капитала».

Извините, но бизнес-сообщество не понимает почему нынешняя власть повторяет все то, что говорили ее предшественники - что МВФ против, что бюджет сбалансирован, что недополучим средства. С одной стороны, Министерство финансов Украины говорит, что в Украине только 10% зарегистрированных компаний, которые платят налог на прибыль, а остальные не платит, с другой - если заменить налог на прибыль предприятий, то недополучаем средства в бюджет. У меня лично складывается впечатление, что Министерство финансов Украины явно преувеличивает и никак не поймет, что внедрение ПНВК - это не потери бюджета, а реинвестирования в развитие украинского бизнеса.

В который раз привожу пример Грузии, в которой процесс внедрения НВК, считаю, прошел успешно, введение налога за два года привело в Грузии лишь к потерям 2,08% от ВПП. Потому что страна заботится о собственном бизнесе, а не об интересах МВФ. Грузия не рассматривала НВК как недополучение средств в бюджет, а расценивало это как инвестирование этих средств в развитие грузинского бизнеса. В Грузии после внедрения НВК существенно повысились темпы роста ВВП: если в 2015 году было + 2.9%, то в 2017 году уже + 4.8%.

В рамках разработки нашего проекта Налогового Кодекса Развития специалистами исследовалось влияние всех предложенных инициатив на бюджет страны. По расчетам экспертов внедрение модели НВК приводит к потерям бюджета в 40 млрд. грн. в первый год внедрения, но в то же время приводит к дополнительному росту ВВП на 1.5% - 1.8% по расчетам МЭРТ.

Исходя из того, что первоочередной идеей введения НВК является изменение философии и принципов администрирования корпоративного налога, а не снижение налоговой нагрузки, для минимизации потерь бюджета при введении НВК допустимым эксперты считают повышение номинальной ставки НВК на несколько процентов (недопущение значительного разрыва между ставками НДФЛ и НВК), введение авансового взноса в размере от 30% до 50% (в зависимости от ставки по выплате дивидендов) от суммы уплаченного налога на прибыль за предыдущий год. Авансовый платеж будет учтен при начислении НВК. Почему вообще не принимаются во внимание или отклоняются без контраргументов такие компенсаторы? Существующие 45-55% «теневой экономики» являются уже 100% аргумент в пользу принятия НВК. Инициативы, компенсирующие потери бюджета в рамках проекта НКР оценены экспертами в 127,8-157,8 млрд. грн.

Подчеркиваю, четкая стимулирующая функция НВК - реинвестирование в развитие бизнеса, что само собой должно дать четкий толчок к его развитию и созданию стимулов для деловой и инвестиционной его активности. Налог на выведенный капитал - это не угроза потерь бюджета, это преимущество над действующим налогом на прибыль предприятий. И я уверен, если инвестиции пойдут в экономику Украины, как отечественные, так и иностранные, то это должно способствовать росту ВВП не на 1,5 - 1,8% в год, а гораздо больше, что действительно будет расцениваться как существенный экономический рост.

Хочу напомнить, что еще летом прошлого года в интервью представителям ряда СМИ Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил: «Мы планируем глубокую реформу налоговой системы весной». Поэтому у нас все же теплится надежда, что власть прислушивается к потребностям бизнеса и внедрение НВК станет первоочередным шагом «глубокой» реформы налоговой системы, а также будут приняты все необходимые меры для выполнения обещаний Президента Украины и соответствующих пунктов программы партии по внедрению модели НВК с 2021 года.

Страны, внедрившие эту реформу раньше, проводили ее в комплексе с большим количеством других реформ, которые стимулировали инвестиционный климат. Только путем проведения комплексных реформ можно создать необходимые условия для детенизации экономики, улучшения инвестиционного климата и развития бизнеса и экономики в целом. Чтобы вернуть доверие со стороны бизнеса к власти, необходимо ввести новые правила игры, приняв новый Налоговый Кодекс развития, в котором заменить налог на прибыль предприятий налогом на выведенный капитал, изменить модель налогообложения имущества. Но главное, чего ждет бизнес, - это снизить налоговое нагрузки на фонд оплаты труда, одновременно внедрить Закон о нулевом декларировании, осуществить настоящую налоговую реформу, превратив Государственную налоговую службу в службу сервиса и делового партнерства для бизнеса и тому подобное.

И я глубоко убежден, что медлить с этим никак нельзя.