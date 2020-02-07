Трансформация налоговой системы Украины создаст стимулы для иностранных инвесторов

Налоговая политика национальных правительств, несмотря на попытки ее унификации в рамках различных экономических союзов, обладает множеством индивидуальных особенностей. Так, в Евросоюзе отсутствует единый стандарт налоговой системы, однако существуют общие принципы, которым должна соответствовать налоговая политика.

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Современная налоговая политика должна быть нацелена на обеспечение макроэкономической и курсовой стабильности, а также учитывать идею эффективности и справедливости. При этом уровень налогообложения должен быть невысоким, но достаточным для создания и распределения социальных благ в интересах всего общества. Необходимыми условиями для функционирования эффективной налоговой системы является дебюрократизированное и дешевое налоговое администрирование, а также простота ведения налогового учета и уплаты налогов. Не должно быть никакого искажения конкуренции через налоги: в частности, на уровне Евросоюза прорабатываются механизмы для того, чтобы внедрять принципы справедливости в систему налогообложения, когда резиденты и нерезиденты будут иметь одинаковые условия осуществления предпринимательской деятельности и равные ставки налогов.

Для Украины важно использовать налоговые стимулы для привлечения прямых иностранных инвестиций. Мы живем в мире глобальной торговли и глобальной конкуренции, включая конкуренцию налоговых систем. Украина на сегодняшнем этапе исторического развития, в условиях консолидации всех ветвей власти и общества, обладает возможностью реформировать налоговую систему, обеспечив снижение ставок и простоту уплаты и администрирования, что позволит перейти к опережающему экономическому росту за счет привлечения нерезидентов и инвестиций от них. При этом налоговое законодательство не должно подвергаться постоянным правкам, поскольку это создает неопределенность для потенциальных инвесторов и всех экономических агентов и снижает уровень доверия у бизнеса к государству. Безопасность и доверие необходимы как в системе гражданского, так и налогового права.

Есть много мировых примеров, когда именно налоговые реформы стали залогом успешного экономического развития и привлечения капитала извне. Среди них – Словакия и Эстония, которые в том числе привлекают украинских предпринимателей, нацеленных выходить на глобальные рынки. Снижение налоговых ставок в этих странах обеспечило резкое расширение налоговой базы, что многократно компенсировало снижение налогов, обеспечив тем самым рост бюджетных доходов, которые можно перераспределить в инфраструктуру, социальный, образовательный, научный секторы.

Фискальная политика не может существовать в отрыве от денежно-кредитной. В Украине слишком высоки процентные ставки по кредитам. Для локальных компаний это большой недостаток: внутренний рынок кредитования практически не функционирует, что сдерживает активность местных предпринимателей. Высокие кредитные ставки съедают значительную часть прибыли предпринимателей, лишая их возможностей эффективно реинвестировать капитал и стимулирует отток бизнесменов за рубеж. Помимо этого, все больше представителей бизнеса Украины предпочитают зарабатывать за счет финансовых инструментов с высокой ставкой фиксированной доходности, а не инвестировать в реальный сектор экономики.

Мои размышления выглядят несколько пессимистично на первый взгляд. Однако я уверен в том, что Украина обладает колоссальным потенциалом. Я глубоко убежден в том, что когда в Украине наконец установятся мир и макроэкономическая стабильность, а также будут последовательно проводиться необходимые реформы, будет продемонстрирован стремительный рост, аналогов которому в Европе не было.

Детальнее о налоговой системе, инвестициях и взаимодействии бизнеса и власти поговорим на форуме Level Up Ukraine в рамках панели «Доверие - основа инвестиций: бизнес, общество, власть», который состоится 21 февраля в КВЦ «Парковый».

Идейными вдохновителями и неизменными организаторами Форума являются Наталья Ульянова – эксперт в сфере налогового и бизнес консультирования и Григол Катамадзе – Президент Ассоциации налогоплательщиков Украины.

Генеральным партнером и соорганизатором Форума стал крупнейший промышленный холдинг Грузии - Georgian Industrial Group. Инициативу также поддержали лидеры украинского рынка: фармацевтические комапании Індар, Фармак и БХФЗ и междунароная IT- компания Powercode.