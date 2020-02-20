Quo vadis? Куда идем?

Как могло получиться, что вместо дней достоинства и гордости – в шестую годовщину тех событий, которые вызвали у миллионов людей во всем мире симпатию к Украине – теперь мы имеем то, что можно назвать днями позора? Ну а как иначе назвать массовые беспорядки против возвращения на родину соотечественников, ничем не провинившихся кроме того, что оказались в Китае в неудачное время? А как вообще можно характеризовать депутатские собрания, единогласно голосующие против возвращения наших домой? Они называют спасение соотечественников геноцидом. По-моему, налицо геноцид нравственности. Накал жестокости и бесчеловечности в украинском обществе потрясает.

Фото: EPA/UPG

С такими явлениями в цивилизованном мире традиционно борется «мягкая сила» – высокая культура, классическая музыка, большая литература. А они, увы, не в почете в нашем общественном укладе. Вот уже дольше десятилетия я с упорством, достойным лучшего применения, постоянно обращаюсь к ведущим телеканалам страны, предлагая хоть изредка поговорить о классике. Ответ неизменен – «это неинтересно зрителю». Попасть с тематикой высокого искусства на страницы прессы становится с каждым годом все сложнее и сложнее. Вместо того, чтобы хоть как-то повести людей вперед, выше – СМИ идут на поводу у самых простых инстинктов. Тем самым эти страхи, суеверия и антигуманность провоцируя. А что дальше? А если коронавирус придет в страну – что, будем отстреливать на улицах за кашель и насморк? Сожжем на всякий случай целые городские районы вместе с жителями, чтобы остановить распространение?

Я не знаю, есть ли еще надежда, не пройдена ли уже в нашем обществе точка невозврата – за которой будет окончательный распад общественной морали и как следствие государства. Я верю (возможно наивно), что надежда еще есть. Но элиты должны понять: высокая культура – это единственный выстраданный цивилизацией инструмент для построения нормальной жизни. Если мы не поменяем парадигму, потеряем все.

А пока что остается наблюдать дни позора.