Беспощадный американский бунт

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Многие ученые изначально предупреждали, что последствия длительного карантина могут оказаться крайне негативными как экономически, так и социально. Возможно, принятая практически во всем мире стратегия борьбы с новым вирусом спасла очень многие жизни. Но мы пока не знаем, чем аукнется это все в средне-и долгосрочной перспективе. Почему сейчас рвануло именно в Америке? – а потому что именно она должна была взорваться первой, как страна, символом которой является Статуя Свободы.

Если взять психологический фактор – представим себе молодого (не всегда хорошо образованного) среднестатистического американца в условиях карантина, когда главную гордость американской идеологии – свободу – внезапно ограничивают на неопределенный срок, результатом для миллионов становится потеря работы; власти предписывают, когда мыть руки, запрещают выходить на улицу и тд. Несмотря на круглосуточные репортажи в медиа о погибших от вируса – социальный взрыв запрограммирован. Потому что молодежь понимает, что она не относится к группе риска, и психологически не готова отдать свою свободу и благополучие на алтарь общественного блага старикам и больным. Сказать об этом публично – невозможно, но внутренний протест нарастает до точки кипения – и должен найтись повод, триггер для справедливого оправдания бунта. А таковой всегда найдется, сейчас этим поводом оказался несчастный Джорд Флойд.

Я не знаю, чем закончится бунт в Америке – и очень надеюсь, что до массового кровопролития не дойдет. Но даже то, что уже произошло за неделю протестов, должно заставить задуматься политиков в Европе и особенно в нашей стране. Я говорю об осени и возможной второй волне вируса. Я очень боюсь, что в этом случае власти примут уже понятное и опробованное решение о жестком карантине. Это может оказаться страшной ошибкой. При всей опасности вируса, лекарства от которого, похоже, надо ждать еще год-полтора, социально-экономические последствия второго карантина могут быть значительно хуже и разрушительнее. И если мы говорим о высшем приоритете спасенных жизней и здоровья граждан – то стоит принять во внимание не только выкладки вирусологов, но и социально-политические последствия от реально возможных беспорядков на фоне экономического кризиса, безработицы вследствие повторного карантина. Глядя на то, что происходит сейчас в Америке, стоит задуматься, что такой сценарий в нашей стране, имеющий недавний опыт майдана вполне возможен и может стоить потерянных жизней уже не от вируса, но от локдауна как способа борьбы с ним.

P.S. Зачем я это пишу? В нашей стране шансы, что политики услышат пианиста – нулевые. Пишу для своей чистой совести. Если все это произойдет, я хотя бы буду знать, что сделал все что мог. Потому что американские беспорядки я еще в апреле считал самым вероятным вариантом развития ситуации.