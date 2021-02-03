Трагическая история всколыхнула на днях итальянские медиа – джазовый пианист из Рима Адриано Урзо умер во время доставки еды. Потерявший работу из-за карантинного закрытия концертных площадок, баров и ресторанов, 41-летний пианист устроился работать развозчиком еды – и во время одной из доставок сердце не выдержало, сердечный приступ оказался молнеиносным и фатальным.

Брат пианиста Эмануэль Урзо говорит, что «смерть Адриано – символ того забвения, в котором оказались музыканты Италии в эпоху пандемии COVID». Если бы у меня была возможность, я бы снял художественный фильм о трагической судьбе итальянского коллеги. Потому эта история глубоко символична.

Фото: Світлана Змєєва

Я до сих пор не могу принять и оправдать ту ситуацию, когда практически во всем цивилизованном мире искусство и культура поставлены на колени. Конечно, есть существенные различия в госпомощи деятелям искусства в разных странах. Но более всего пострадал сектор так называемых «фрилансеров» – то есть самостоятельных артистов, не состоящих в субсидируемых государством коллективах. А ведь именно фрилансеры, рискнувшие отправиться в свободное плавание без финансовой базы госструктур – те самые пассионарии в культуре, являющиеся двигателями культурных новаций – оказались во всем мире под самым суровым безжалостным ударом карантинных ограничений. Даже если к лету 2021 ситуация в культуре восстановится – последствия более чем годичной паузы для сектора исполнительских искусств будут тяжелейшими.

Немногие понимают, что для музыкантов их работа – не только зарабатывание денег на жизнь, но и Призвание – то, чему они учатся с детства, и без чего вся их жизнь теряет смысл.

«Не стреляйте в пианиста – он играет как умеет». А если слушатели вокруг его фортепиано исчезли? Реальность такова, что музыка без публики медленно умирает. Увы, общество выстрелило в пианиста. И, к сожалению, не только в Адриано Урзо.