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Вакцина AstraZeneca виявилася ефективною проти коронавірусу вже після першої дози

Заявлена ефективність - понад 70%.

Вакцина AstraZeneca виявилася ефективною проти коронавірусу вже після першої дози
Фото: EPA/UPG

Британська вакцина проти коронавірусу від AstraZeneca виявилася ефективною вже після першої дози.

Про це йдеться в пресрелізі компанії після попереднього аналізу третьої фази клінічних випробувань, які проводилися в Великобританії, Бразилії та Південній Африці.

Отримані результати показали, що вакцина демонструє ефективність на рівні 76% вже після першого уколу і забезпечує стовідсотковий захист проти тяжкого перебігу, госпіталізації і смерті.

Нове дослідження спирається на дані, опубліковані ще в листопаді, які показали ефективність 62% при введенні двох "повних" доз і 90%, коли спочатку давали половину дози, а потім "повну". Різні рівні ефективності спочатку пояснювали саме меншою силою початкової дози, але згодом дослідники дійшли до іншого висновку: ефективність залежить від проміжку часу між дозами.

З'ясувалося, що вакцина більш ефективна, якщо відтермінувати другий укол в часі. Коли другу дозу вводили через шість тижнів після першої, ефективність становила всього 55%, а після того, як цей відрізок збільшили до 12 тижнів - ефективність зросла до 82%.

Крім того, вакцина AstraZeneca суттєво сповільнює "безсимптомну" передачу вірусу.

Вчені вимірювали вплив вакцини на передачу, відбираючи мазки на дослідження. З'ясувалося, що кількість "позитивних" мазків серед вакцинованих осіб впала на 67%. Тобто навіть якщо людина заразиться, вакцина зменшить ймовірність передачі нею вірусу майже на дві третини.

Вакцину AstraZeneca можна зберігати в звичайному холодильнику при температурі 2-8 градуса протягом щонайменше шести місяців.

Нагадаємо, що до середини літа Україна отримає від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca в рамках програми COVAX.

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