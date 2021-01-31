За добу у Києві виявили 215 хворих на коронавірус

У Києві за минулу добу, 30 січня виявили 215 хворих на коронавірус, 16 людей померли.

Про це повідомили у Київраді.

Захворіли 117 жінок віком від 19 до 83 років, 88 чоловіків віком від 18 до 86 рокiв, 2 дівчинки 1 і 3 років та 8 хлопчиків від 4 місяців до 17 років.

Серед хворих – 10 медиків.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 76, у Дніпровському – 51 та в Святошинському районі — 25 випадків.

До лікарень столиці за добу госпіталізували 26 пацієнтів, Одужали за добу 707 людей.

Підтверджених випадків захворювання на сьогодні вже 128 389. Коронавірус подолали 68 558 мешканців. За період пандемії у столиці 2 365 летальних випадків від вірусу.

Нагадаємо, 30 січня в Україні було зафіксовано 3 177 нових випадків коронавірусу, було госпіталізовано 1 960 осіб, зафіксовано 79 летальних випадків та одужало 4 126 осіб.