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Зеленський: вакцинація проти коронавірусу має бути безкоштовною

Про це йшлося під час розмови президента з очільником МОЗу.

Зеленський: вакцинація проти коронавірусу має бути безкоштовною
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський вважає, що вакцинація проти коронавірусної інфекції COVID-19 в Україні має бути безкоштовною.

Як інформує пресслужба ОПУ, цей аспект імунізації, яку заплановано розпочати в лютому, він детально обговорив з міністром охорони здоров’я Максимом Степановим.

“Вакцинація проти COVID-19 в Україні буде безкоштовною. Це саме та турбота, це той захист, який повинна надати держава громадянину в час пандемії, від якої потерпає весь світ. Не знаю, скільки коштуватиме вакцина у приватних лікарнях, але для більшості українців ця профілактика може вдарити по гаманцю. А вакцина проти COVID-19 – не те, на чому має заробляти держава”, – наголосив Президент.

Очільник МОЗ додав, що план вакцинації передбачає надання послуг на безоплатній основі всім, а першими отримати щеплення зможуть вразливі категорії населення.

“Скоро ми представимо та детально пояснимо план, як отримати вакцину від коронавірусу. Першими ми зможемо вакцинувати медиків, мобільні групи. Серед пріоритетних груп населення, звісно, літні люди. Ми також активно й результативно працюємо в рамках ініціативи COVAX. Зважаючи на потужності, скількох людей ми зможемо вакцинувати впродовж місяця, у нас рівномірний розподіл державних коштів. І їх вистачить, щоб покрити всі потреби у вакцинації”, – запевнив Максим Степанов.

Степанов також запевнив, що вакцини перевірятимуть багаторазово, українцям пропонуватимуть якісні вакцини, що зберігатимуть у належних умовах.

Нагадаємо, головний державний санітарний лікар України Віктор Ляшко повідомив, що у лютому Україна отримає 117 тис. доз м-РНК вакцини від Pfizer-BioNTech американського виробництва.

Паралельно, протягом першого півріччя, розпочинаючи з лютого, Україна зможе отримати від 2,2 до 3,7 млн доз вакцини AstraZeneca/Oxford для наступних етапів кампанії.

Перші вакцини мають надійти до України 15 лютого.

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