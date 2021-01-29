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Зеленський підписав закон, що дозволяє почати в Україні екстрену вакцинацію від коронавірусу

Документ дозволяє робити щеплення від коронавірусу вакцинами, третя та четверта фаза клінічних досліджень яких ще триває.

Зеленський підписав закон, що дозволяє почати в Україні екстрену вакцинацію від коронавірусу
Фото: EPA/UPG

Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який дозволяє почати вакцинацію від коронавірусу в екстрених випадках препаратами, зареєстрованими під зобов'язання.

Про це повідомляє пресслужба голови держави.

Сьогодні Верховна Рада на своєму засіданні ухвалила в другому читанні та в цілому відповідний проєкт закону.

Документ дозволяє робити щеплення від коронавірусу вакцинами, третя та четверта фаза клінічних досліджень яких ще триває. Водночас виробник вакцини зобов'язується проводити надалі всі необхідні її перевірки.

Щеплювати зможуть не будь-яким препаратом, а тільки тими, які дозволені до використання і дослідження яких проводилися під контролем у низці провідних країн, зокрема, США, країнах ЄС та Китаю. 

Аналогічна процедура реєстрації ліків під зобов'язання діє у багатьох розвинутих країнах і саме вона дозволили уже почати щеплення від коронавірусу препаратами провідних виробників вакцин як Pfizer, Moderna і AstraZeneca. 

Документ також забороняє реєструвати російську так звану вакцину Sputnik V, як і будь яку іншу розроблену країною-агресором.

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