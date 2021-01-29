Україна готова викупити надлишки вакцин від COVID-19 у держав ЄС, - Степанов

"Механізм вже практично створений і нам потрібні лише політичні рішення країн".

Україна має намір викуповувати надлишкові обсяги вакцини від коронавірусної інфекції COVID-19 у держав Європейського Союзу.

Про це під час онлайн-дискусії "Збільшення допомоги ЄС країнам Східного партнерства в боротьбі з COVID-19" сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Наші команди вже працюють над пілотним проєктом. Ми готові викупити надлишки вакцин у держав-членів ЄС для того, щоб якомога швидше захистити наших громадян. У зв'язку з цим я хотів би звернутися до вас, панове депутати, по можливості проінформувати країни, що механізм вже практично створений і нам потрібні лише політичні рішення країн", - цитує Степанова агентство "Укрінформ".

Він нагадав, що Україна веде переговори з основними виробниками вакцини від COVID-19, які завершили або знаходяться на третій стадії клінічних досліджень, і з кількома вже триває узгодження потенційних контрактів.

Також в Україні ухвалено план вакцинації, згідно з яким у 2021-2022 роках від COVID-19 мають щепити не менш як 50% всього населення України.

Напередодні ЗМІ повідомляли, що ЄС може зупинити експорт вакцин проти COVID-19 через дефіцит.

Головний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомив, що в Україні почнуть щеплювати від коронавірусу в районі 15 лютого, коли в країну привезуть перші партії вакцини. При цьому він не відповів на питання, якою саме вакциною почнуть щеплювати українців від коронавірусу.