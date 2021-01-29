Експерти ВООЗ в Ухані відвідають лабораторії, ринки та лікарні для вивчення походження коронавірусу

Також вони поспілкуються з першими пацієнтами, в яких виявили хворобу.

Команда Всесвітньої організації охорони здоров'я у межах розслідування походження коронавірусу проведуть зустріч з китайськими науковцями.

Про це пише CNN з посиланням на дані самої організації.

"Команда планує відвідти госпіталі, лабораторії та ринки. Поїздки включатимуть Уханський інститут вірусології, центр контролю над захворюваннями та ринок Хуанань", - йдеться у повідомленні.

Дослідники також будуть говорити з першими пацієнтами, у яких виявили коронаівірус.

Учора закінчився двохтижневий карантин, який команда ВООЗ відбула після прибуття в Ухань.

6 січня команді ВООЗ, яка розслідує походження ковіду в місті Ухань, було відмовлено у в'їзді до Китаю.

Наприкінці грудня минулого року АР опублікувало дослідження, в якому йшлося про те, що Китай засекретив всі дослідження про походження ковіду. Влада частково обмежує їх публікацію і водночас сприяє просуванню теорій про те, що вірус поширився не лише з території Китаю.

Також у грудні китайський суд виніс вирок громадській журналістці Жань Жан, яка повідомляла про початок коронавірусної епідемії у місті Ухань. Її засудили до 4 років ув'язнення та звинуватили у "пошуку приводів для розбрату".

Раніше заступник радника президента США з національної безпеки Метью Поттінгер назвав витік з лабораторії найбільш вірогідною версією походження коронавірусу. Однак жодних доказів цього не було представлено.