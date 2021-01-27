За добу в Україні зафіксували 3 776 нових випадків ковіду, одужали - 14 250 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 3 776 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.
Госпіталізовано - 2 430 осіб. 145 пацієнтів померли. Одужали - 14 250 осіб. Також за добу було здійснено 47 120 тестувань, зокрема методом ПЛР - 27 041, методом ІФА - 20 079.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 200 883 особи, одужало – 980 085. Від ускладнень померли 22 202 людини. Всього було роведено 6 152 298 ПЛР-тестувань.
Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.
Статистика у регіонах:
- м. Київ – 437 випадків;
- Вінницька область – 158 випадків;
- Волинська область – 76 випадків;
- Дніпропетровська область – 188 випадків;
- Донецька область – 143 випадки;
- Житомирська область – 107 випадків;
- Закарпатська область – 86 випадків;
- Запорізька область – 204 випадки;
- Івано-Франківська область – 167 випадків;
- Київська область – 276 випадків;
- Кіровоградська область – 48 випадків;
- Луганська область – 49 випадків;
- Львівська область – 221 випадок;
- Миколаївська область – 174 випадки;
- Одеська область – 185 випадків;
- Полтавська область – 116 випадків;
- Рівненська область – 164 випадки;
- Сумська область – 85 випадків;
- Тернопільська область – 96 випадків;
- Харківська область – 238 випадків;
- Херсонська область – 64 випадки;
- Хмельницька область – 169 випадків;
- Черкаська область – 126 випадків;
- Чернівецька область – 169 випадків;
- Чернігівська область – 30 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Нагадаємо, в межах ініціативи COVAX Україна може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.
У четвер, 28 січня, Верховна Рада може уxвалити закон для запуску вакцинації.