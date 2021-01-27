За добу в Україні зафіксували 3 776 нових випадків ковіду, одужали - 14 250 осіб

За минулу добу в Україні зафіксували 3 776 нових випадків коронавірусу. Зокрема, захворіли 115 дітей та 172 медпрацівники.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

Госпіталізовано - 2 430 осіб. 145 пацієнтів померли. Одужали - 14 250 осіб. Також за добу було здійснено 47 120 тестувань, зокрема методом ПЛР - 27 041, методом ІФА - 20 079.

За весь час пандемії в Україні захворіло 1 200 883 особи, одужало – 980 085. Від ускладнень померли 22 202 людини. Всього було роведено 6 152 298 ПЛР-тестувань.

Найбільша кількість підтверджених випадків ковіду за добу зареєстрована у м. Київ (437), Київській (276), Харківській (238), Львівській (221) та Запорізькій (204) областях.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 437 випадків;

Вінницька область – 158 випадків;

Волинська область – 76 випадків;

Дніпропетровська область – 188 випадків;

Донецька область – 143 випадки;

Житомирська область – 107 випадків;

Закарпатська область – 86 випадків;

Запорізька область – 204 випадки;

Івано-Франківська область – 167 випадків;

Київська область – 276 випадків;

Кіровоградська область – 48 випадків;

Луганська область – 49 випадків;

Львівська область – 221 випадок;

Миколаївська область – 174 випадки;

Одеська область – 185 випадків;

Полтавська область – 116 випадків;

Рівненська область – 164 випадки;

Сумська область – 85 випадків;

Тернопільська область – 96 випадків;

Харківська область – 238 випадків;

Херсонська область – 64 випадки;

Хмельницька область – 169 випадків;

Черкаська область – 126 випадків;

Чернівецька область – 169 випадків;

Чернігівська область – 30 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, в межах ініціативи COVAX Україна може отримати чотири різні вакцини від ковіду. Це препарат Pfizer/BioNTech, AstraZeneca, Novavax та Sanofi.

У четвер, 28 січня, Верховна Рада може уxвалити закон для запуску вакцинації.