Президент Володимир Зеленський анонсував надходження до України першої партії вакцини від коронавірусу об’ємом 1 млн доз "від провідної міжнародної компанії".

Про це він повідомив у своєму відеозверненні.

Він також анонсував початок вакцинації проти COVID-19 вже в наступному місяці.

“Вже в лютому почнеться вакцинація. Ми очікуємо, що незабаром в Україну надійде 1 мільйон доз вакцини - перший мільйон - від провідної міжнародної компанії”, - сказав Зеленський.

Деталі поставки він пообіцяв озвучити найближчим часом.

Зеленський також подякував українцям за відповідальне ставлення до карантинних заходів під час локдауну, який сьогодні завершився.

Нагадаємо, як повідомив у інтерв'ю LB.ua головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко, в лютому в межах ініціативи COVAX Україна може отримати мРНК-вакцину від коронавірусу, яка вимагає зберігання від -20 до -80 градусів за Цельсієм.

6 січня Україна отримала лист від Глобального альянсу з вакцин та імунізації (GAVI) з проханням підтвердити, що держава спроможна прийняти мРНК-вакцину, оскільки COVAX готовий уже найближчим часом доставити нам 100 000 доз (достатньо на 50 тис. людей).

Перший етап вакцинації в Україні передбачає щеплення пріоритетних груп населення, зокрема медичних працівників. Ознайомитися з планом вакцинації можна тут. Першочергово вакцинуватимуть лікарів, які працюють з пацієнтами, хворими на ковід. Щеплення буде добровільним і оплачуватиметься державою.