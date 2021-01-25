Знаменитий розробник вакцин MSD не зміг створити препарат проти ковіду

Американська компанія MSD (Merck Sharp & Dohme), яка є одним з найбільших виробників вакцин у світі, не змогла справитися з коронавірусом. У понеділок, 25 січня, вона повідомила на своєму сайті про те, що закриває програму вакцин для профілактики ковіду.

"Merck, відома за межами США і Канади як MSD, оголошує про те, що компанія припиняє розробку вакцин-кандидатів V590 і V591 і планує зосередити увагу на дослідженні та виробничих можливостях двох терапевтичних препаратів-кандидатів MK-4482 та MK-7110. Це рішення стало наслідком розгляду результатів першої фази клінічних досліджень. Під час досліджень як V590, так і V591 переважно добре переносились, але імунна відповідь була нижчою від тієї, що спостерігається після природного зараження, і тієї, про яку повідомляли щодо інших вакцин від SARS-CoV-2 / COVID-19", - сказано в повідомленні компанії.

Обидва препарати MSD були так званими рекомбінантними вакцинами. В V591 як основа використовувався вірус кору, в V590 - вірус везикулярного стоматиту тварин.

MSD є одним з найбільших виробників вакцин у світі, поступаючись за виручкою тільки GlaxoSmithKline. Першу вакцину одна з компаній-попередниць MSD випустила ще в кінці 19 сторіччя - від віспи. Зараз MSD випускає вакцини для профілактики ротавірусної інфекції, кору, краснухи, паротиту, вірусу папіломи людини, вірусного гепатиту А та інших інфекцій. Україна, зокрема, з 2018 року почала отримувати вакцину цієї компанії від проти кору, паротиту (свинки) і краснухи.

Основою для них стали роботи доктора Моріса Хіллемана, одного з найбільш успішних вакцинологів у світі, який створив понад 40 вакцин для людей і тварин.