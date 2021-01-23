Британські експерти не погодилися з Джонсоном щодо небезпечності нового штаму коронвірусу

Питання, чи справді він небезпечніший в сенсі збільшення смертності, як і раніше залишається відкритим.

Британські експерти заявили, що говорити про "смертоносність" британського штаму коронавірусу передчасно, передає ВВС.

Після заяви прем’єр-міністра Бориса Джонсона про те, що виявлений на початку січня британський варіант коронавірусу не тільки швидше передається, але й, можливо, більш небезпечний, троє британських експертів, які консультують уряд, висловили сумнів у цьому.

"Питання про те, чи справді він більш небезпечний в сенсі збільшення смертності, на мій погляд, як і раніше залишається відкритим", - заявив один з авторів представленої Джонсоном в п'ятницю доповіді професор Грем Медлі.

Ще один радник, Майк Тілдслі, що входить до групи Sage, висловив своє здивування тим, що Джонсон вирішив оприлюднити цифри, які стосуються нового штаму, на брифінгу тоді, як вони "не дуже точні".

У свою чергу директор департаменту охорони здоров'я Англії Івонн Дойл сказала, що наразі немає чіткого розуміння на предмет того, що новий штам смертоносніший.

У понеділок кабінет міністрів Британії розгляне можливість введення жорсткішого карантину для тих, хто прибуває до країни. Передбачається запровадження вимоги 10-денного карантину новоприбулих у готелях при аеропортах. За дотриманням карантину пропонується стежити за допомогою GPS і технологій розпізнавання особи, а плату за розміщення в готелях стягувати із самих ізольованих.

В Англії термін карантину може бути скорочений, якщо у прибулої в країну людини через 5 днів буде негативний тест на коронавірус, проте в Шотландії, Уельсі та Північній Ірландії свої правила.